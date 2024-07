Đukanović: Saradnja partija sa suprotnim stavovima biće razlog sukoba u Vladi

Podgorica, (MINA) – Saradnja partija koje po pitanju fundamentalnih vrijednosti imaju suprotne stavove je neodrživa i to će biti razlog sukoba i nefunkcionalnosti u rekonstruisanoj Vladi, ocijenila je docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović.

Ona je, komentarišući ulazak Bošnjačke stranke u Vladu, rekla da je za crnogorsko društvo važno da u vlasti uvijek učestvuju manjinske stranke, ali da je neodrživo rješenje da saveze čine partije koje imaju različite ideološke principe.

Prema riječima Đukanović, neodrživo je da sarađuju oni koji po pitanju fundamentalnih vrijednosti dijele dijametralno suprotne stavove.

“To je bio razlog neuspjeha svih vlada od 2020. godine, i smatram da će biti razlog i budućih sukoba i nefunkcionalnosti i u 44. Vladi”, rekla je Đukanović agenciji MINA.

Ona smatra da će od rekonstrukije najviše izgubiti građani, jer je riječ o eksperimentu koji treba da posluži grupi ljudi koja pokušava da se održi na vlasti, a ne pomirenju i meritokratiji.

“Mimo građana, veliki gubitnik iz ovog procesa će biti sam Pokret Evropa sad (PES), koji to čini iz političkog neiskustva, sa ciljem zadržavanja pozicija vlasti, što će pokazati i lokalni izbori u Podgorici”, rekla je Đukanović.

Kako je rekla, za razliku od PES-a, partije koje ulaze u Vladu to čine samo da bi jačali svoje redove za naredni izborni ciklus i zloupotrebljavali državne resurse.

Upitana kako će se na vlast na državnom nivou odraziti vanredni lokalni izbori u Podgorici, Đukanović je ocijenila da rezultati tih izbora neće imati veće reperkusije po stabilnost Vlade.

“Čak će partije koje su na vlasti, ako lokalni izbori ukažu na njihov lošiji rezultat, biti više usmjerene da tu vlast na nacionalnom nivou nipošto ne izgube”, rekla je Đukanović.

Ona je istakla da je slična situaciju bila za vrijeme tehničke Vlade, koja je trajala dugo jer su njeni čelnici znali da će teško ponovo dobiti toliko povjerenje građana i imati priliku da ponovo budu na vlasti.

“Međutim, lokalni izbori u Podgorici su vrlo važan pokazatelj odnosa snaga na nacionalnom nivou i, s obzirom na pojavu velikog broja novih partija i sjeckanje političke scene, vjerujem da će donijeti velike promjene kada je raspodjela glasova u pitanju”, dodala je Đukanović.

Govoreći o stabilnosti rekonstruisane Vlade, Đukanović je rekla da, zbog načina vođenja politike i ponašanja partija, Crna Gora ima veće predispozicije da dobija stabilne, nego evropske vlade.

“Nova Vlada ima nominalno vrlo široku podršku, što upućuje na garanciju da će biti stabilna, ali mislim da će biti veliki izazov koordinisati tako veliki broj resora i pomiriti sve interese njenih konsituenata”, rekla je Đukanović.

Kako je kazala, cilj rekonstrukcije jeste bila veća stabilnost, ali je u pitanju savez partija koje su nastale na različitim programskim i ideološkim principima.

“Jedini kohezioni element je obavljanje vlasti i podjela državnog novca, novca građana”, istakla je Đukanović.

Ona smatra da je vrlo moguće da će, zahvaljujući rekonstrukciji, Vlada trajati do kraja mandata, iako je stabilnost uvijek “na klimavim nogama”.

“Kada partnerstvo prave partije koje nemaju zajedničke ciljeve, saglasnost oko pravaca razvoja te Vlade, a sama Vlada nema definisane ciljeve i prioritete i strateški pravac razvoja, onda je takva stabilnost uvijek nesigurna, jer je pitanje vremena kada će doći do otvaranja nekog pitanja oko kojeg se ove partije mimoilaze”, rekla je Đukanović.

Prema njenim riječima, pošto su isključivo funkcije bile kohezivni faktor, one obećavaju Vladi ispunjavanje cijelog mandata, uz cijenu neispunjavanja ključnih reformi koje predstoje da bi Crna Gora zaista bila demokratski uređena država.

Đukanović je podsjetila da je Crna Gora dobila najglomazniji državni aparat do sada, navodeći da je to u suprotnosti sa svim decenijskim težnjama da se javna uprava optimizuje i da bude stvarni servis građana.

“To je u suprotnosti i sa obećanjima o okončanju partijskog zapošljavanja, uspostavljanju meritokratije umjesto partitokratije”, dodala je Đukanović.

Kako je kazala, izuzev brojnih, među kojima ima i gotovo izmišljenih resora, postoji i preklapanje nadležnosti, pa će i regulisanje tih preklapanja biti izazov za činioce Vlade.

Đukanović je naglasila da je, prilikom dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), Evropska unija (EU) “zažmurila” na mnoge neispunjene obaveze, uz poruke da će ostatak procesa morati da bude sproveden uz poštovanje svih pravila i principa.

Kako je rekla, partije sada nastavljaju u istom maniru, ne hajući za poruke sa međunarodnih adresa, zadovoljavajući samo partikularne interese pojedinaca.

“Mi sada naduvavamo jedan opasan balon i za Crnu Goru će biti izuzetno opasan momenat pucanja tog balona i konsolidacije društva, s obzirom na to da nemamo izgrađene institucije koje bi držale nacionalni interes zaštićenim”, kazala je Đukanović.

Ona je istakla da je, mimo činjenice da se imenovanja vrše u nepostojećim resorima, čin rekontrukcije u velikoj suprotnosti sa svim obećanjima datim građanima prije i nakon konstituisanja Vlade.

“Naime, onemogućavanje dalje partitokratije, partijskog zapošljavanja, nepozitma i slično, traži drugačije djelovanje, a ne ovako glomaznu Vladu”, istakla je Đukanović.

Ukoliko partije zaista hoće da daju podršku Vladi da sprovodi reforme, prema njenim riječima, to mogu činiti i bez zauzimanja izmišljenih funkcija i resora.

Đukanović je naglasila da je za Crnu Goru uvijek bilo karakteristično da se sistematizacija radnih mjesta u ministarstvima kreira u odnosu na ljude koje treba zaposliti preko partije ili ih zadržati na tim pozicijama, a ne u odnosu na potrebe i interese države ili konkretnog resora.

“Takav trend je sada dobio nevjerovatne razmjere, da se čak i kabinet premijera sastavlja u odnosu na ljude i/ili partije koje morate funkcijom da nagradite, a ne shodno potrebama, državnim interesima i prioritetima”, dodala je Đukanović.

Ona je, govoreći o reakciji međunarodnih partnera na rekonstrukciju, rekla da je iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) još ranije poslata poruka da bivši Demokratski front (DF) i njegove članice nijesu partneri zbog politika koje su u njihovom programskom sadržaju.

Đukanović je navela da iz država EU nije bilo tako eksplicitnih poruka, ali da su uvijek upozoravali šta je to što bi trebalo da bude spoljnopolitičko opredjeljenje Crne Gore, ukoliko država želi da nastavi napredak u procesu integracija.

“Rekonstrukcija će svakako uticati na kredibilitet i položaj Crne Gore pred međunarodnim partnerima, ali ne zbog stava drugih država o nekoj političkoj partiji u Crnoj Gori, već zbog djelovanja Vlade kada je u pitanju vođenje spoljne politike i jačanje pozicija države na međunarodnom planu”, kazala je Đukanović.

Ona smatra da će spoljnopolitički ciljevi Crne Gore sada biti još zanemareniji, kada u Vladi sjede i partije koje Crnu Goru ne poštuju kao državu, niti njene interese vide kao prioritetne u svom djelovanju.

Upitana da li se može očekivati da dođe do izborne reforme i ostalih važnih pitanja za koja je potrebna dvotrećinska većina, Đukanović je istakla da za izbornu refomu ne treba samo dovoljna većina, nego istinska opredijeljenost partija da svoje interese stave po strani, kako bi došlo do reforme.

Kako je kazala, reforma podrazumijeva depolitizovanu i profesionalnu izbornu administraciju, dobro izborno zakonodavstvo i vraćanje povjerenja u izborne institucije.

“Kao do 2020. godine, tako i nakon 2020. godine, i pozicione i opozicione partije su bile protiv izborne reforme, tako da gotovo nikada nije bila sporna većina u parlamentu, jer mi ustvari nemamo ni manjinu koja se istinski zalaže za ta rješenja”, rekla je Đukanović.

Ona je istakla da izborna reforma, posebno sveobuhvatna, ograničava monopole moći partija.

“To je ključni problem koji partije u Crnoj Gori, ovakve kakve jesu, nedemokratske i neevropeizovane, navodi da izbornu reformu samo deklarativno propagiraju”, zaključila je Đukanović.

