Đukanović: Održivi razvoj zajednička preokupacija Crne Gore i San Marina

Podgorica, (MINA) – Održivi razvoj je zajednička preokupacija Crne Gore i San Marina, kao i posvećenost očuvanju prirodnih potencijala i kulturno-istorijske baštine, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je to kazao na Cetinju, nakon sastanka sa regentima San Marina, Oskarom Minom i Paolom Rondelijem.

Đukanović je podsjetio da je to uzvratna posjeta i da frenkvencija susreta i razgovora potvrđuje obostranu želju i interes da se očuva i unaprijedi kontinuitet političkog dijaloga na visokom nivou.

„Crna Gora i San Marino imaju mnogo zajedničkih tačaka, koje se tiču naše istorije i budućnosti. Obje države su države sa dugim i ponosnim istorijskim trajanjem“, rekao je Đukanović.

Kako je rekao, istorija nije jedino što povezuje Crnu Goru i San Marino, već i aspiracije da budu sastavni dio savremene evropske kulture i sistema vrijednosti.

„Crna Gora želi da postane članica Evropske unije (EU), San Marino želi da ima specifične odnose sa Unijom, koji će se prije zasnivati na funkcionisanju na zajedničkom tržištu, međutim sve to podrazumijeva pripadnost evropskom sistemu vrijednosti“, naveo je Đukanović.

Prema njegoim riječima, veoma je važno da pored kapetana regenata danas u Crnoj Gori borave i ministar vanjskih poslova i ekonomije, što će biti prilika da se razgovara i o veoma važnim espektima buduće saradnje.

„Biće prilika da se obave međuresorski razgovori, da se detaljnije identifikuju zajednički prioriteti. Mi te prioritete vidimo prije svega u oblasti ekonomije“, rekao je Đukanović.

On je rekao da su zajedničke i prioritetne djelatnosti, prije svega, turizam i usluge.

„Crna Gora ima zaista mnogo korisnog da nauči iz turističkog razvoja San Marina. Vjerujem da ćemo više raditi na tom planu, edukacije kadrova u oblasti turizma i zajedničke promocije turističkih potencijala“, dodao je Đukanović.

Kako je naveo, znajući da je kultura jedna vrlo karakteristična oblast, sporazum u toj oblasti je nešto na čemu će Crna Gora i San Marino zajedno raditi.

Đukanović je istakao da je jednako tako važna i oblast nauke i obrazovanja.

On je dodao da je zajednička preokupacija održivi razvoj dvije države, kao i posvećenost očuvanju prirodnih potencijala i kulturno-istorijske baštine.

„Složili smo tokom prethodnih razgovora da bi morali unaprijediti parlamentarnu saradnju, i razgovori sa visokim predstavnicima crnogorskog parlamenta tokom ova dva dana biće prilika za konkretne dogovore na tu temu“, kazao je Đukanović.

Mina je istakao da se bilateralni i multilateralni odnosi Crne Gore i San Marina snažno ubrzavaju .

„Od prve posjete Crnoj Gori do danas vidi se da su ostvareni koraci na jačanju te intenzivne veze i potvrdili su zajedničku volju da radimo na međunarodnom i evropskom planu“, rekao je Mina.

Prema njegovim riječima, posjeta će biti sjajna prilika da crnogorskim najvišim vlastima predstave ekonomski sistem i moguće strategije saradnje.

Mina je istakao da Crna Gora i San Marino kreću ka snažnijoj integraciji sa EU, kroz snažno i artikulisano prilagođavanje potrebnim standardima.

„Mi želimo da Crna Gora brzo ostvari učlanjenje u EU i istovremeno sa naklonošću registrujemo proaktivni stav Crne Gore kada su u pitanju pregovori koje vodi San Marino kako bi došao do definisanja sporazuma o asocijaciji sa EU“, naveo je Mina.

On je dodao da sa velikom i dubokom zabrinutošću prate vojnu agresiju na vratima demokratske i solidarne Evrope, da osuđuju upotrebu sile i pozivaju na obavezno poštovanje međunarodnog i humanitarnog prava.

