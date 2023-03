Đukanović: Na izborima Crna Gora odlučuje da li će produžiti putem razvoja

Podgorica, (MINA) – Na predsjedničkim izborima Crna Gora će odlučivati da li će produžiti putem razvoja kao slobodarska, antifašistička, ekonomski prosperitetna i evropska država ili će dopustiti neozbiljnim političkim avanturistima da je vode balkanskim stranputicama, poručio je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.

On je, na tribini u Kolašinu, kazao da nema boljeg mjesta od tog grada da se u završnici kampanje porazgovara oko te dileme.

„Ovo su izbori na kojima će Crna Gora još jednom odlučivati da li će produžiti putem razvoja kao slobodarska i antifašistička, kao građanska i multietnička, kao ekonomski prosperitetna i evropska država ili će dopustiti neozbiljnim političkim avanturistima da nastavi da vode balkanskim stranputicama kuda vode tokom posljednje dvije i po godine“, kazao je Đukanović.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, kazao da se posljednje dvije i po godine politika koju su vodili „oslobodioci“, svela na manipulacije i obmane.

„Tri su dominantne manipulacije u njihovoj politici. Prvo da je Crna Gora spržena ekonomija. Drugo, da je Crna Gora antisrpska država. I treće, da je Crna Gora zemlja kriminala i korupcije“, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, te manipulacije su tri teške izmišljotine koje teško da bi neko ko je iole dobronamjeran i realan mogao pripisati Crnoj Gori.

„Crna Gora naravno nije spržena ekonomija tokom našeg upravljanja Crnom Gorom“, rekao je on.

Đukanović je istakao da je Crna Gora bila najdinamičnija ekonomija na jugoistoku Evrope, i zahvaljujući tome postala najrazvijenija ekonomija regiona, što nikada u istoriji nije bila.

On je dodao da Crna Gora jednako tako nikada nije bila antisrpska, pa nije ni danas.

„Crna Gora je uvijek bila i ostaće prijatelj Srbije i srpskog naroda. Crna Gora je neprijatelj velikosrpskog nacionalizma, zato što velikosrpski nacionalizam želi da poništi Crnu Goru“, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, Crna Gora je daleko od epiteta da je kriminalizovana država.

On je naveo da je iskompleksirani revanšizam u protekle dvije i po godine bila jedina ideologija koja je vodila novu vlast.

„Oni su pretresli sve što se moglo pretresti po arhivama i zaostavštini našeg veoma dugog i zasluženog vršenja vlasti u Crnoj Gori. I poslije dvije i po godine posvećenosti tome, na današnji dan ne postoji nijedna optužnica protiv bilo kojeg našeg predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti“, kazao je on.

Đukanović je naveo da se prisustvuje „umiljatom izdanju lidera Demokratskog fronta (DF), koji se predstavlja kao miritelj, čovjek ljubavi, što bismo svi sa velikim zadovoljstvom pozdravili“.

On je naveo da se mora ozbiljno zapitati, zbog onog što je političko nasljeđe lidera DF-a, da li to baš tako.

Đukanović je kazao da nije bilo tako davno kada je Crna Gora u njegovom doživljaju bila državolika tvorevina “koja liči na uređenu državu onoliko koliko čovjekoliki majmun liči na majmuna”.

“Da se ne vraćamo dublje u prošlost, da se sjetimo samo njegove izjave od prije godinu dana kada je rekao da, Srbi preko granice Srbije pozdravljaju projekat “srpskog sveta”, a Srbi u Crnoj Gori rade na njegovom ostvarenju. Dakle, Srbi u Crnoj Gori koje predvodi lider Demokratskog fronta, rade u interesu ostvarenja Velike Srbije”, naveo je Đukanović.

On je kazao da nema Velike Srbije koja ne anektira Crnu Goru.

Đukanović je naveo da su tri prioriteta nove vlasti u narednom periodu očuvanje građanskog društva, bez nacionalnih i vjerskih podjela, razvoj ekonomije i rast životnog standarda i realan plan za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU), do 2028. godine.

„Nema dobre politike ako za njen krajnji cilj nije viši životni standard svakog građana. Raduje nas ko god predlaže da se povećaju plate i penzije“, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, vjeruje da put ka EU vodi ka unapređenju plata i penzija, ali jednako i istovremeno razmišljaju i šta mogu da učine da razviju još više biznisa i da privuku investitore.

On je kazao da je Kolašin udarna tačka novog razvojnog i investicionog ciklusa.

„Mi se danas svi ponosimo da je Kolašin udarna tačka novog investicionog i razvojnog ciklusa Crne Gore. Ono što je Tivat bio prije nekolike godine to je danas Kolašin“, rekao je on.

Đukanović je kazao da su dugo pokušavali da ubijede investitore da ulože novac u razvoj planinskog turizma.

„Godinama se nijesu mnogo osvrtali na te naše pozive, zapravo, čekali su da država Crna Gora pokaže, dokaže svoju ozbiljnu namjeru da realizuje taj projekat“, rekao je Đukanović.

On je naveo da su, kada su se okrenuli tome, uložili milijardu EUR u izgradnju prve dionice auto-puta.

„Tada su shvatili da mi želimo da budemo ozbiljan partner i da oni neće pogriješiti ako sada ulože i svoj kapital, tako da danas u Kolašinu se gradi prema mojim računicama petnaestak hotela, što na skijalištu a što u gradu“, dodao je Đukanović.

Kako je ocijenio, to što se danas događa u Kolašinu je posljedica jasne vizije, dobro isprojektovane i odlučno realizovane razvojne politike.

Đukanović je kazao da nova vlast, nažalost, u svojim namjerama dezavuiše sve što je bilo prije njih, „jer spadaju u ljude tipično plitkog uma koji misle uvijek da svijet počinje od njih, a svijet ne počinje ni od kog od nas“.

„Mnoge generacije prije nas su postavljale neke temelje da bismo mi mogli da uradimo ponešto još, a i oni danas da urade ponešto više od onog što smo mi uradili. Ali nažalost ne da to plitka pamet ljudima tog profila da razumiju, nego žele da prethodno kažu da niko ništa nije uradio i da sve počinje od njih“, rekao je Đukanović.

On je kazao da je program Evropa sad napravio haos u ekonomiji i uništio zdravstvo.

„Kao što znate uništili su zdravstveno osiguranje. Nekadašnje obavezno zdravstveno osiguranje danas više ne postoji. Posljedica toga je da ljudi kada idu u javne zdravstvene ustanove moraju da nose terapiju sa sobom, čak i najteži onkološki bolesnici“, kazao je on.

Đukanović je naveo da je u ovogodišnjem budžetu za januar bilo planirano 20 miliona za realizaciju investicija, a da je potrošeno 400 hiljada.

„Ostalo je opet otišlo u potrošnju da bi se izmirivale nerealno obećane obaveze. Nakon toga su krenuli u zaduživanje“, rekao je Đukanović i ukazao na situaciju sa novim zaduženjem.

Kako je kazao, to je najskuplji kredit koji je Crna Gora uzela u posljednjih 30 godina.

Đukanović je rekao da je dok je on vodio vodio Vladu porez na dobit je bio devet odsto, najniži u regionu i Evropi.

„Zašto? Niskim porezima privlačite ljude u biznis i privlačite investitore. Kada dođu ljudi i kada krenu da razvijaju svoje biznise oni otvaraju radna mjesta i vi ste kao kreator te politike zadovoljili svoj najvažniji politički interes da što više ljudi radi i da se na taj način garantuju socijalnu stabilnost“, rekao je Đukanović.

On je naveo da su prvo podigli taj porez na 15 odsto, pa onda dodali još 15 i sada najavili novih 33 odsto.

„30 i 33 je 63 u odnosu na devet. Znate li šta to znači? Da će se svi ljudi koji se bave ozbiljnim biznisom pobjeći iz ove zemlje, jer zaista koliko god voljeli ovu zemlju svakoga bih razumio da to uradi, svakoga“, dodao je on.

Đukanović je ponovio da je ubijeđen da će tokom njegovog sljedećeg petogodišnjeg mandata uvesti Crnu Goru u EU.

„Sada nam nude kao odličnu soluciju da postanemo dio Open Balkana. Dakle, to su sve apsolutno neprihvatljive alternative našem osnovnom kursu – mi idemo ka EU”, kazao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS