DPS: Zloupotreba pozicija u vezi odluke o odlasku Abazovića u Njujork

Podgorica, (MINA) – Odluka premijera Dritana Abazovića da, pored predsjednika Crne Gore i njegove devetočlane delegacije, na sjednicu Skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku ide i on sa svojom, skandalozna je zloupotreba pozicija i bezobzirno trošenje novca građana, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

U skladu sa dosadašnjom praksom Crnu Goru na zasijedanju Generalne skupštine UN-a jedne godine predstavlja predsjednik, a naredne premijer.

„Odluka Dritana Abazovića da pored predsjednika Crne Gore i njegove izuzetno brojne čak devetočlane delegacije iz kabineta, na sjednicu Skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku ide i on sa svojom šestočlanom, skandalozna je zloupotreba pozicija i bezobzirno arčenje novca svih građana naše države“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su kazalida je prošle godine Abazović sa desetočlanim timom iz svog kabineta, u tehničkom mandatu, boravak u Njujork koristio za „ličnu samopromociju tako što je paradirao, zabavljao se, vozio bicikl, pokazujući malograđansku i nezrelu stranu sopstvene ličnosti i karaktera“.

Iz DPS-a su rekli da su, nakon te prošlogodišnje „vladine ekskurzije“ po Njujorku, Generalnom sekretarijatu uputili zahtjev da upoznaju javnost sa svrhom putovanja premijera u tehničkom mandatu u Sjedinjene Američke Države, ulogom svakog pojedinačnog člana delegacije, kao i sredstvima koja su tom prilikom utrošena.

„Međutim, kako njihov odgovor nikada nije dostavljen, a građani nijesu udostojeni informacije kako se i zašto troši njihov novac, ove godine je “nonšalantno” nastavljena praksa zloupotrebe službenog položaja“, kazali su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, osim što se nemilice troši novac iz državnog budžeta, ovaj incident predstavlja veliku blamažu za državu.

„Ako se sabere broj članova dvije delegacije koju čine premijer i predsjednik države, sa brojnim članovima njihovih kabineta, plus crnogorski predstavnici koji u stalnoj misiji borave u Njujorku, dolazi se do frapantnog broja od preko 20 članova“, kazali su iz DPS-a.

Kako su dodali, tako će država koja ima velike probleme sa siromaštvom, nezaposlenošću, životnim standardom građana, imati najbrojniju delegaciju i troškove koje ni najbogatije države neće sebi dozvoliti.

„Pored toga što će crnogorske dvije delegacije djelovati tragikomično pred našim međunarodnim partnerima, njihova brojnost, doprinijeće dodatnom urušavanju godinama mukotrpno građenog međunarodnog ugleda i reputacije Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS