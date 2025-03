DPS usvojio listu za lokalne izbore u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Nikšićki odbor Demokratske partije socijalista (DPS) večeras je usvojio odborničku listu za predstojeće lokalne izbore, čiji je nosilac Boris Muratović.

Iz Opštinskog odbora (OO) DPS-a Nikšić saopšteno je da su na listi prepoznatljiva imena, neupitnog autoriteta i čistih biografija, ostvarena u svojim profesijama.

“Među njima je čak 60 odsto onih koji su prvi put odbornički kandidati, kao i 40 odsto žena i 25 odsto mlađih od 30 godina.

Na sjednici Opštinskog odbora DPS-a je ocijenjeno da kvalitet usvojene liste garantuje izvjesnu i ubjedljivu izbornu pobjedu na predstojećim izborima.

Oni su uvjereni da će rezultat nikšićkih izbora biti prekretnica za dalji razvoj događaja na političkoj sceni Crne Gore.

Lokalni izbori u Nikšiću biće održani 13. aprila.

