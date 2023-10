DPS: Damjanović priznao da se sprema popisna prevara

Podgorica, (MINA) – Izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića da će na popisu, gdje se naiđe na zatvorena vrata, biti korišćeni podaci iz postojećih registara koje država ima, priznanje je da se sprema prevara u tom procesu, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

“Izjava ministra Damjanovića da će se “tamo gdje se nađe na zatvorena vrata iz postojećih registara koje država ima od lista prebilavištva, preko lista državljana, itd… izuzeti podaci” i kao takvi upisivati prilikom popisa, priznanje je da se sprema nezapamćena prevara na predstojećem popisu stanovništva”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su naglasili da se ni na koji način iz postojećih registara ne može garantovati preciznost i tačnost zbog svih mogućih promjena koje su mogle uslijediti između dva popisa od 2011. do danas, u smislu brojnih selidbi, preseljenja, promjena prebivališta pojedinaca i slično.

“Iz svega navedenog može se zaključiti samo jedno da se sprema klasično fingiranje podataka koje podrazumijeva da će iz Monstata sami upisivati podatke o građanima Crne Gore kako bi došli do rezultata koji su unaprijed pripremljeni u Beogradu”, kazali su iz DPS-a.

Oni su pozvali predstavnike nadležnih državnih organa, Vladu, Ministarstvo finansija i Monstat, da se ne igraju sa državom niti sa njenim građanima.

“I da u skladu sa onim što su preporuke Evropskog parlamenta, zahtjevi nacionalnih vijeća i savjeta, političkih partija, NVO i drugih društvenih organizacija kompletan proces odlože do postizanja punog konsenzusa svih relevantnih činilaca”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS