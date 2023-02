Dogovor o imenovanju sudija Ustavnog suda potvrditi na plenumu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su napravljeni pozitivni koraci ka povratku funkcionalnosti Ustavnog suda i očekuje se da dogovor o imenovanju sudija bude potvrđen u plenumu, saopšteno je na sastanku crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Strjuart Pič.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović i Pič su u Minhenu razgovarali o razvoju dešavanja u Crnoj Gori nakon poslednjeg susreta u Podgorici, kao i o stanju u regionu.

„Konstatovani su pozitivni koraci ka povratku funkcionalnosti Ustavnog suda, uz očekivanje da dogovor o imenovanjima sudija bude potvrđen u plenumu Skupštine“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je zahvalio je Piču na pažnji koju Ujedinjeno Kraljevstvo poklanja Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana.

„Ohrabruje jasno prepoznavanje opasnosti koje po region predstavlja uplitanje i ostvareni uticaj trećih strana u zemljama Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su Đukanović i Pič potvrdili puna spremnost za dalju saradnju i nastavak komunikacije u cilju prevazilaženja izazova.

Kako je saopšteno, u nastavku boravka u Minhenu Đukanović učestvuje na okruglom stolu “Tako blizu, a tako daleko: EU perspektiva Zapadnog Balkana“, koji moderira predsjedavajući Minhenske bezbjednosne Konferencije Kristof Hojzgen.

