Dodik: Hoćemo jedinstvenu državu Srpske, Srbije, Kosova i Crne Gore

Banja Luka, (MINA) – Predsjednik Rebublike Srpske Milorad Dodik kazao je da Srbi u ovom vijeku treba da formiraju državu koju će činiti Srbija, Republika Srpska, Kosovo i, ako bude takva demokratska odluka, Crna Gora.

Dodik je u intervjuu za Sputnjik kazao da to mogu ostaviti budućim generacijama, precizirajući da to treba izvesti demokratskim putem i političkim mjerama, a ne ratom.

“Živimo u doba kad će za par godina ili decenija morati da se napravi nova konfiguracija svijeta, Srbi tu ne smiju da budu zatečeni – već sada treba da kažemo da u ovom veku hoćemo jedinstvenu državu koju čine Srbija, Republika Srpska sa Kosovom i, ako bude takva demokratska odluka, i Crna Gora”, rekao je Dodik.

Kako je naveo, Srbi nemaju namjeru da ratuju, ali nemaju namjeru ni da dozvole da neko gazi po njima.

“Zato podržavam moć koju je Srbija izgradila u posljednje vrijeme – vojnu, političku, ekonomsku, finansijsku. I niko ne može da ospori da je Aleksandar Vučić otvorio Srbiju, postavio je na neko drugo mjesto nego što je bila prije deset ili 15 godina”, kazao je Dodik.

Dodik je naveo da on, Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve i mnogi drugi treba na svesrpskom saboru da kažu “hoćemo da budemo jedinstvena država jer smo mi tu većina – 90 odsto ljudi u Republici Srpskoj su Srbi”.

