DIK danas utvrđuje konačne rezultate parlamentarnih izbora

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) danas će utvrditi konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 11. juna.

Ustavni sud obavijestio je danas DIK da je kao neosnovanu odbio žalbu kandidata za poslanike Ivana Vujovica i Bojana Zekovica sa izborne liste “SDP-za našu kuću”.

“Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša sazvao je sjednicu DIK-a u 17 sati na kojoj će biti utvrđeni konačni rezultati izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji su održani 11. juna”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će sjednica biti održana u staroj zgradi Vlade i biće otvorena za medije.

“Nakon sjednice DIK-a Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora biće dostavljena Službenom listu Crne Gore na objavljivanje”, dodaje se u saopštenju.

