DF: Đukanoviću u ponoć ističe rok da potpiše Zakon

Podgorica, (MINA) – Predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću večeras u ponoć ističe rok da potpiše izmjene Zakona o predsjedniku, saopštili su iz Demokratskog fronta (DF).

Iz tog političkog saveza su kazali da očekuju da Đukanović ispuni tu svoju ustavnu dužnost, kao što je to činio i u ranijim slučajevima potpisivanja zakona koji su jednom bili vraćeni.

“Za razliku od neustavnih zakona o odlaganju lokalnih izbora i nasilnom odvajanju Zete, koje je Đukanović potpisao drugi put, naše izmjene i dopune Zakona o predsjedniku su u potpunosti usklađene sa Ustavom”, naveli su iz DF-a.

Prema njihovim riječima, potpisivanjem tog zakona stvaraju pretpostavke za izlazak iz političke krize koju je, kako su naveli, Đukanović izazvao ne dajući mandat pobjednicima izbora iz 2020. godine.

“Nakon što potpiše zakon, Đukanović u funkciji predsjednika države treba odmah da otpočne razgovore sa predstavnicima parlamentarne većine i predloži za mandatara osobu koja ima podršku najmanje 41 poslanika”, zaključuje se u saopštenju DF-a.

