Crna Gora spremna da doprinese daljem snaženju OEBS-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna da doprinese daljem snaženju Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) kako bi sprovela svoj mandat do kraja, poručio je vršilac dužnosti generalnog direktora za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP), Radovan Bogojević.

On je učestvovao na zasjedanju Stalnog savjeta OEBS-a u ojačanom formatu, uz prisustvo visokih predstavnika država učesnica, koje je na inicijativu predsjedavajuće Sjeverne Makedonije održano u Beču.

Kako je saopšteno iz MVP-a, na sastanku su razmatrane tri ključne teme koje u kontinuitetu, od početka ruske agresije na Ukrajinu, opterećuju funkcionisanje OEBS-a: izbor predsjedavajućeg u 2024. godini, usvajanje jedinstvenog budžeta organizacije i izbor generalnog sekretara i rukovodećih pozicija za tri OEBS-ove nezavisne institucije.

Bogojević je naglasio da je brutalna agresija Ruske Federacije imala pogubne posljedice i van ukrajinskih granica i uticala na političku i ekonomsku stabilnost širom Evrope i svijeta.

On je dodao da je, tokom dužeg perioda, snažno uticala i na funkcionisanje OEBS-a.

Iz Ministarstva su kazali da je tokom sastanka istaknut značaj OEBS-a kao međunarodne organizacije sa jednistvenim sveobuhvatnim pristupom bezbjednosti.

“Naglašeno je da neslaganje pojedinačne države učesnice ne smije ugroziti mandat OEBS-a i dovesti u pitanje ključne mehanizme za funkcionisanje organizacije”, navodi se u saopštenju.

Bogojević je rekao da je njihova zajednička obaveza da osnaže OEBS kako bi organizacija sprovela svoj mandat, što znači stabilno rukovođenje, izbor posvećenog predsjedavajućeg i predvidljivo i efikasno finansiranje.

“Crna Gora je spremna da konstruktivno doprinese uspješnom rješenju krajnje ozbiljne situacije u kojoj se OEBS trenutno nalazi“, istakao je Bogojević.

