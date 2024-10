Crna Gora poziva na primirje i diplomatsko rješenje za Bliski istok

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da poziva sve aktere na primirje i posvećenost iznalaženju političkog i diplomatskog rješenja, kao jedinog održivog i trajnog rješenja krize na Bliskom istoku, kazao je potpredsjednik Vlade Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ivanović je danas razgovarao sa počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu Nimrodom Rinotom.

Navodi se da su Ivanović i Rinot razmijenili mišljenja o dešavanjima na Bliskom istoku.

Ivanović je naglasio zabrinutost zbog konstantne eskalacije tenzija u tom regionu i realnog rizika od širenja sukoba.

„Crna Gora će nastaviti da poziva sve strane i aktere na primirje i na posvećenost iznalaženju političkog i diplomatskog rješenja, kao jedinog održivog i trajnog rješenja krize na Bliskom istoku“, rekao je Ivanović.

U saopštenju se navodi da su se sagovornici saglasili da Crna Gora i Izrael razvijaju odnose na bliskim i stabilnim osnovama i posebno istakli uspješnu saradnju u oblastima ekonomije, investicija i turizma.

„Pozdravili su rastući interes izraelskih kompanija za ulaganje u Crnu Goru i njihovo sve veće prisustvo u našoj zemlji“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku je konstatovano da je ova godina bila rekordna po broju izraelskih turista u Crnoj Gori.

Rinot je ukazao na uvođenje direktnih letova na relaciji Tel -Aviv – Podgorica van ljetnje turističke sezone, što, kako je kazao, otvara velike mogućnosti za crnogorsku zimsku turističku sezonu.

U saopštenju se navodi da je Ivanović istakao i da Crna Gora pridaje veliki značaj radu i djelovanju Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, koja nesumnjivo daje značajan doprinos multikulturalnom karakteru crnogorskog društva.

