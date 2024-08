Crna Gora posvećena dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

On se danas, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, sastao sa ambasadorkom Albanije Žaklinom Peto.

„Crna Gora i Albanija njeguju prijateljske dobrosusjedske odnose i saradnju, dodatno ojačanu NATO savezništvom, kao i zajedničkom evropskom perspektivom“, kazao je Ibrahimović.

On je istakao da Vlada želi da dodatno osnaži bliske veze za susjedima zbog čega je kao jedan od vanjskopolitičkih prioriteta definisala upravo regionalnu saradnju.

Ibrahimović je rekao da je zadovoljan dinamikom bilateralnih kontakata, ali i političkog dijaloga na visokom niovu.

Time se, kako je kazao, dodatno potvrđuje obostrana posvećenost i želja da međudržavni odnosi Crne Gore i Albanije budu najbolji mogući.

“U tom kontekstu je posebno važnim ocijenio napore ka jačanju ekonomske saradnje, kao preduslova daljeg razvoja našeg regiona”, rekli su iz MVP-a.

Peto je kazala da odličnim bilateralnim odnosima Crne Gore i Albanije, značajno doprinosi zajednička vizija razvoja i pridruživanja Evropskoj uniji (EU).

Ona je istakla da je napredak Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU potvrđen kroz pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila podsticaj i za Albaniju, ali i ostale zemlje regiona.

Peto je rekla i da postoji spremnost da se dinamična saradnja dodatno unaprijedi, naročito u oblastima energetike, infrasturkturnog povezivanja, kao i kulture.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS