Crna Gora posvećena daljoj saradnji sa Kinom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena daljoj saradnji sa Kinom, kroz redovan politički dijalog, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić u razgovoru sa kineskim ambasadorom u Podgorici Fan Kunom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je naveo da je zadovoljan visokim stepenom bilateralnih odnosa, dugogodišnjim prijateljstvom i saradnjom u pitanjima od obostranog interesa.

On je istakao da temelj postojećih i budućih odnosa treba dodatno osnaživati kroz uzajamno poštovanje, solidarnost i razumijevanje.

„Kao poseban simbol uspješne saradnje i strateški važan infrastrukturni projekat, istaknuta je prva dionica auto-puta, uz uvjerenje da će konstruktivna saradnja doprinijeti iniciranju i drugih projekata od važnosti za građane dvije zemlje“, navodi se u saopštenju.

Mandić je naglasio da Crna Gora ima cilj da što prije postane punopravna članica Evropske unije, kao i da ostaje posvećena daljoj saradnji sa Kinom kroz redovan politički dijalog, uvažavajući činjenicu da su dvije države uvijek poštovale međusobni teritorijalni integritet.

On je zahvalio na donacijama Skupštini Crne Gore, navodeći da redovna dinamika političkog dijaloga doprinosi otvaranju mogućnosti za razvoj saradnje u brojnim budućim projektima.

Kun je ocijenio da je značajno što dvije države međusobno poštuju strateške ciljeve, navodeći da je njegova zemlja u Skupštini Crne Gore uvijek imala pouzdanog prijatelja.

„On se saglasio da dvije države treba da prodube saradnju i izrazio očekivanje da će tokom mandata predsjednika Skupštine biti postignuti konkretni rezultati za dobrobit svih građana“, kaže se u saopštenju.

