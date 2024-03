Crna Gora posvećena članstvu u NATO i očuvanju dobrosusjedskih odnosa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena kredibilnom članstvu u NATO i očuvanju dobrosusjedskih odnosa, uz zalaganje za uzajamno poštovanje nacionalnih odluka i njegovanje političkog dijaloga, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović na sastanku sa ambasadorom Srbije u Podgorici Nebojšom Rodićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Krapović je Rodiću poželio uspješan mandat i istakao da očekuje da će se odbrambena saradnja sa Srbijom temeljiti na obostranoj spremnosti za aktivan doprinos očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

„On je istakao da je Crna Gora, kao punopravna članica Alijanse, posvećena kredibilnom članstvu u NATO, kao i očuvanju dobrosusjedskih odnosa, uz zalaganje za uzajamno poštovanje nacionalnih odluka i njegovanje političkog dijaloga“, navodi se u saopštenju.

Krapović je rekao da je Crna Gora posvećena EU integracijama i nepokolebljiva u ispunjavanju neophodnih uslova za pristupanje Uniji.

On je ukazao i na važnost Berlinskog procesa koji je, kako je dodao, ključan za jačanje regionalne saradnje i dalje reforme usmjerene na usklađivanje nacionalnih propisa sa EU regulativama.

Rodić je rekao da vjeruje da će saradnja sa Ministarstvom odbrane Crne Gore ići u smjeru revitalizacije bilateralnih odbrambenih odnosa, uz obostrano zalaganje za definisanje novih modaliteta saradnje i međusobno uvažavanje nacionalnih potreba i prioriteta.

On je ukazao na značaj regionalnih inicijativa za jačanje međusobnog povjerenja i promovisanje aktivnog doprinosa zemalja Zapadnog Balkana evropskoj bezbjednosti.

Sagovornici su, kako je saopšteno, naglasili oblasti u kojima je moguće osnažiti odbrambenu saradnju u narednom periodu i istakli spremnost za unaprjeđivanje dobrosusjedskih odnosa.

