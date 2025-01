Crna Gora ima najrealniju šansu da bude prva članica EU u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima najrealniju šansu da postane prva članica Evropske unije (EU) u regionu Zapadnog Balkana, poručio je generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović na sastanku sa ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

Kapetanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), čestitao Crnoj Gori na uspjesima i poručio da će RCC nastaviti da podržana državu na putu ka EU.

“Crna Gora je pokazala spremnost i ima najrealniju šansu da postane prva članica Unije u regionu”, poručio je Kapetanović.

On je dodao da je uvjeren da će liderstvo i iskustvo Crne Gore doprinijeti daljem jačanju integracionih procesa na Zapadnom Balkanu.

Ibrahimović je čestitao Kapetanoviću stupanje na dužnost generalnog sekretara RCC i ocijenio da odabir Crne Gore za prvu posjetu potvrđuje ulogu države kao lidera u procesu evropske integracije i ukazuje na značaj zajedničkog regionalnog djelovanja država Zapadnog Balkana.

On je naveo da su politički subjekti pokazali visok stepen odgovornosti i konsenzusa kroz usvajanje ključnih zakona i ispunjavanje uslova za zatvaranje tri pregovaračka poglavlja, čime je poslat jasan signal Briselu o opredijeljenosti Crne Gore ka evropskoj budućnosti.

“Crna Gora je pozitivan primjer uspješnog reformskog puta i može poslužiti kao podsticaj drugim zemljama regiona i šire da članstvo u EU predstavlja realan i dostižan cilj”, ocijenio je Ibrahimović.

Iz MVP su kazali da je na sastanku razgovarano i o zajedničkim inicijativama koje doprinose ekonomskoj i društvenoj transformaciji regiona.

„Sagovornici su se saglasili o značaju nastavka saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, uz aktivno učešće RCC-a kao ključnog partnera u sprovođenju zajedničkih inicijativa“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS