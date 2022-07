Crna Gora i San Marino dokaz da su male države spremne da izdrže promjene

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i San Marino dokaz su spremnosti prostorno malih država da izdrže promjene i traju kroz vrijeme, temeljeći tu svoju moć na pravim vrijednostima, ocijenio je ministar vanjskih poslova, Ranko Krivokapić.

On je to kazao nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova San Marina Lukom Bekarijem, koji boravi u posjeti Crnoj Gori sa regentima te države.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), tokom susreta istaknut je značaj ekonomskog povezivanja, naročito u kontekstu biznis potencijala i turističkog sektora.

“Zajednički je ocijenjeno da bi model saradnje devet malih zemalja, mogao biti primijenjen u snaženju pozicije Crne Gore i San Marina, koje imaju puno sličnosti, a koje mogu predstavljati prednost na globalnom tržištu”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je rekao da je jedan od dokaza posvećenosti realizaciji aktivnosti na dobrobit građana predstavlja potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o jačanju političkih konsultacija između ministarstava vanjskih poslova dvije države.

Tom prilikom, kako su kazali iz MVP-a, ocijenjeno je da će taj korak predstavljati odličan okvir za uspostavljanje institucionalne saradnje Crne Gore i San Marino, naročito u kontekstu zajedničke ekonomske aktivnosti, održivog razvoja i obrazovanja.

“Tokom susreta je ocijenjeno da bi intenzivniji susreti zvaničnika dvije države poslužili kao dobar model razmjene mišljenja u odnosu na aktuelna geopolitička dešavanja, kao i da se male države u vremenu kome svjedočimo suočavaju sa brojnim izazovima”, navodi se u saopštenju.

Krivkapić je kazao da su na tom putu Crna Gora i San Marino dokazale sposobnost da na njih odgovore.

Iz MVP-a su dodali da je na sastanku istaknut značaj evropske perspektive za obje države, kao i pripripadanja evropskom sistemu vrijednosti.

Krivokapić se, kako je saopšteno, sastao i sa regentima San Marina Oskarom Minom i Paolom Rondelijem, koji su boravili u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS