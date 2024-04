Crna Gora i Maroko da jačaju saradnju u oblastima od zajedničkog interesa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Maroko, kao mediteranske zemlje koje razvijaju odnose u duhu prijateljstva, razumijevanja i otvorenosti, treba da intenziviraju bilateralne kontakte, sa ciljem jačanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

To je ocijenjeno na sastanku ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića sa ambasadorom Maroka u Crnoj Gori na nerezidentnoj osnovi, Mohamedom Aminom Belhažom.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) kazali su da je na sastanku ukazano na brojne potencijale na polju ekonomije, energetike i turizma i novih tehnologija.

Kako se dodaje, sagovornici su istakli i važnost saradnje u multilateralnim okvirima.

“Na toj liniji, iskazana je podrška Maroka kandidaturi Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti za period 2026-2027. godine”, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je tokom sastanka naglašena važnost jačanja političkog dijaloga i realizacije posjeta na visokom nivou, koje će, kako se navodi, dati dodatan podsticaj daljem razvoju bilateralne saradnje.

