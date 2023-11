Crna Gora da postavi ambiciozan cilj za ispunjavanje mjerila u poglavljima 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da se fokusira na ispunjavanje privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava, što bi omogućilo državi da ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji (EU) i otpočne zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja.

To je saopštio šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije (EK) za susjedstvo i pregovore o proširenju Majkl Miler.

On je, na sastanku sa starješinama crnogorskih organa u oblasti vladavine prava u Podgorici,

pozdravio posvećenost koju su sve nadležne institucije iskazale da daju prioritet reformskim naporima u pravcu zatvaranja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Miler je naglasio da Crna Gora treba da iskoristi novi zamah politike proširenja EU i sprovede prijeko potrebne reforme povezane sa Unijom.

U tom cilju, naveo je Miler, Crna Gora može da računa na široku političku, ekspertsku i finansijsku podršku EU, uključujući i kroz značajne investicije u okviru planiranog Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević poručila da je jučerašnji izbor sedmog sudije Ustavnog suda dobar signal i snažan podsticaj Crnoj Gori na putu ka članstvu u EU.

Ona je dodala da će kompletiranje Ustavnog suda definitivno otvoriti novu perspektivu pristupnih pregovora.

Kako je navela Gorčević, svjesni su činjenice da tek treba izabrati novog vrhovnog državnog tužioca, tri člana Sudskog savjeta, kao i predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore.

“Nakon sedmog sudije Ustavnog suda, nadamo se da ćemo u kratkom roku imenovati i preostale visoke pozicije u pravosuđu. Za taj cilj će biti potreban konstruktivan dijalog u parlamentu i prilično sam uvjerena da smo na dobrom putu da ga ostvarimo”, kazala je Gorčević.

Ona je naglasila da se, uz imenovanja, vrijedno radi i na sprovođenju svih neophodnih aktivnosti koje vode ka ispunjenju preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, posebno u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode izražavanja i medija.

Gorčević je podsjetila i da da su reforme u klasteru vladavine prava jedan od preduslova da Crna Gora dobije finansijska sredstva u okviru Novog plana rasta, što predstavlja dodatni razlog da se sve ključne aktivnosti u ovoj oblasti sprovedu u najskorije vrijeme.

“Ono što vam danas mogu obećati, sa pozicije ministarke evropskih poslova, jeste da ćemo uložiti maksimalne napore da ubrzamo proces evropske integracije. To dugujemo najviše građanima Crne Gore, koji su predugo čekali da se ovaj trenutak desi”, poručila je Gorčević.

MEP je na današnjem sastanku sa visokim predstavnicima EK komisije okupilo čelnike svih relevantnih institucija u oblasti vladavine prava.

Sastanku su, pored Gorčević, prisustvovali i ministri pravde i unutrašnjih poslova, Andrej Milović i Danilo Šaranović.

U ime sudske vlasti na sastanku su bili vršilac dužosti (v.d.) predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer, v.d. predsjednice Vrhovnog suda, Vesna Vučković, predsjednik Višeg suda u Podgorici, Boris Savić, v.d. vrhovne državne tužiteljke, Tatjana Begović i glavni specijalni tužilac, Vladimir Novović.

Ispred uprave policije govorili su v.d. direktora Uprave policije, Nikola Terzić i načelnici odsjeka za Odsjeka za kriminalističko-obavještajne poslove i Grupe u Specijalnom policijskom odjeljenju Ivan Jokić i Vukosav Ivanović.

Sastanku je prisustvovala i direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović.

