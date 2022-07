Češka podržava evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Češka će nastaviti da podržava evropski put Crne Gore, i važno je pokazati dobre rezultate u narednih par mjeseci kako bi izvještaj Evropske komisije (EK) bio što bolji, poručeno je sa sastanaka tokom radne posjete crnogorske delegacije Pragu.

Crnogorska delegacija, na čelu sa državnim sekretarom Ministarstva evropskih poslova Aleksandrom Maškovićem, a u kojoj je bila i generalna direktorica za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Snežana Radović, boravila je u radnoj posjeti Ministarstvu vanjskih poslova Češke, u okviru predsjedavanja te države Savjetom Evropske unije (EU).

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, tokom sastanaka sa predstavnicima ministarstava vanjskih poslova, pravde, trgovine i kabineta predsjednika Vlade Češke, razmijenjena su mišljenja u vezi sa koordinacijom pregovaračkog procesa, s ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta procesa evropske integracije Crne Gore.

Navodi se da je zamjenik ministra za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Jaroslav Kurfurst pohvalio stoprocentnu usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i pridruživanje sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.

Time je, kako je kazao, Crna Gora pokazala privrženost evropskim vrijednostima.

“Upravo to što pomažemo jedni drugima čini da imamo porodicu naroda. I to je glavna razlika između Evrope i EU”, rekao je Kurfurst.

On je naveo da Češka podržava crnogorske napore za dostizanje punopravnog članstva u EU.

Kurfurst je istakao da je važno pokazati dobre rezultate u narednih par mjeseci kako bi predstojeći godišnji izvještaj EK za Crnu Goru bio što bolji.

Mašković je zahvalio na dosadašnjoj podršci Češke u ispunjavanju obaveza prema članstvu u EU.

On je istakao da je Vlada u potpunosti posvećena ubrzanju procesa pristupanja EU.

Mašković je upoznao sagovornike sa aktuelnim i planiranim aktivnostima usmjerenim na ispunjenje ključnih obaveza sa evropske agende.

„Predsjedavanje Češke EU izuzetno je značajno za Crnu Goru i naša očekivanja su da na temelju rezultata koje ostvarujemo dobijemo dobre poruke iz EU na Međuvladinoj konferenciji u decembru“, kazao je Mašković.

Sagovornici su, kako se navodi, razgovarali o konkretnim oblastima saradnje u kojima bi iskustvo predstavnika administracije Češke bilo korisno crnogorskoj strani za uspješno ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog procesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS