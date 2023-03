CEMI će nadgledati predsjedničke izbore

Podgorica, (MINA) – Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) nadgledaće predsjedničke izbore u Crnoj Gori sa dugoročnim i hiljadu kratkoročnih posmatrača, a pratiće rad Državne i opštinskih izbornih komisija, saopštila je šefica posmatračke Misije Ana Nenezić.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da će CEMI pratiti rad izbornih komisija, u odnosu na pravilnu primjenu zakona o izboru odbornika i poslanika i biračkom spisku.

„Pratićemo rad Agencije za sprečavanje korupcije u vezi implementacije Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i zloupotrebe državnih resursa u predizbornom periodu“, rekla je Nenezić.

Kako je kazala, pratiće izvještavanje medija tokom predizborne kampanje, sistem elektronske evidencije birača, a učestvovaće i u radu Koordinacionog tijela za praćenje implementacije izbornog zakonodavstva.

Nenezić je kazala da će CEMI angažovati dugoročne posmatrače, koji će pratiti čitav izborni proces, čiji izvještaji će biti periodično objavljivani.

„Angažujemo hiljadu kratkotoročnih posmatrača koji će biti na biračkim mjestima u oba kruga za koja, na bazi projekcija, vjerujemo da će se desiti“, rekla je Nenezić.

Ona je navela da će imati preliminarnu izjavu nakon izbora, a nakon toga će pripremiti sveobuhvatan izvještaj.

„Vjerujem da će CEMI obezbijediti praćenje izbornog dana, kao i projekciju izbornog rezultata“, rekla je ona.

Nenezić je kazala da je CEMI jedina organizacija u regionu koja je uspjela razviti aplikaciju ferizbori.me.

„Tu aplikaciju možete naći na Plej prodavnici, a imamo i sajt ferizbori.me gdje možete naći sve raspoložive informacije“, navela je Nenezić i dodala da građani prvi put mogu prijaviti sve ono za šta cijene da je zloupotreba državnih resursa.

Ona je istakla da se građani žale na zloupotrebu ličnih podataka, od političkih partija, kandidata.

„Dnevno ih zovu telefonom, pišu im preko društvenih mreža. I to bi se moglo razumjeti, međutim sada se dešava da se predstavnici građanima obraćaju imenom i prezimenom“, navela je Nenezić.

Kako je kazala, apelovali su na Agenciju za zaštitu ličnih podataka (AZLP) da nađe način i zaštiti građane od takve vrste zloupotreba ličnih podataka u izborne svrhe.

„Vidjeli ste da se AZLP nikada ranije nije imala aktivniju ulogu, koja je preuzela na sebe funkciju da nama, organizacijama koje se bave građanskim nadgledanjem izbora, ograniči pravo koje nam je definisano zakonom, a to je uvid u dokumentaciju koja prati pijavu kandidata“, rekla je ona.

Nenezić je istakla da nijesu bili u prilici da provjere potpise.

„Vjerujemo da će to biti jedna od značajnih stavki kada se budemo bavili analizom izbora“, dodala je Nenezić.

Ona je, govoreći o zloupotrebi državnih resura, kazala da se ne zna kada kampanja zvanično počinje.

„Imate jedan zakon koji kaže da kampanja kreće formalno od potvrđivanja kandidature. Međutim niko ne može da kaže šta se dešava sa kampanjama koje počinju prije potvrđivanja kandidature“, rekla je Nenezić.

Kako je dodala, to se dešava zato što kandidati nijesu u obavezi da otvore poseban žiro račun i jer nadležne institucije ne mogu kontrolisati njihovo finansiranje dok kandidature nijesu potvrđene.

Nenezić je rekla da će pratiti i strane i uticaje dezinfromacija, kao i medije.

Upitana o navodima za zloupotrebu potpisa, Nenezić je kazala da nijedna organizacija, koja je ovlašćena da vrši građansku kontrolu izbornog procesa, ne može tvrditi ništa, jer im nije omogućeno da vrše tu vrstu kontrole.

„Vidjeli smo objave, sami smo provjeravali da li se na listi potpisa nalazimo nezakonito. Iskoristićemo svaku mogućnost koju nam zakon daje da probamo da zaštititmo prava birača“, rekla je Nenezić.

Ona je navela da insistiraju na punoj transparentnosti DIK-a.

„Imali smo jednu njihovu sjednicu koja je bila potpuno otvorena za javnost, kada se odlučivalo o kandidaturi Spajića. Poslali smo inicijativu da nam daju izjašnjenje da će to biti tokom izbornog dana, da možemo svi pratiti šta se dešava u DIK-u tokom izbornog dana“, kazala je ona.

Nenezić je dodala da se nadaju da će DIK napraviti tu vrstu iskoraka.

Upitana da li imaju mehanizme za otkrivanje i sprečavanje zloupotrebe državnih resursa, ona je rekla da su izvršili kategorizaciju koja nije u skladu sa crnogorskim zakonom, već su koristili ono što je međunarodna praksa.

„Vjerujem da će nakon ovog ciklusa političke partije konačno pristupiti izbornoj reformi“, kazala je Nenezić.

Ona je, govoreći o pravnim mogućnostima povodom nepravilnosti u vezi potpisa podrške, istakla da su podnesene tužbe i da je uloga tužilaštva ključna.

„Ne vidim drugi pravni način. Od jutros imamo veliki broj poziva građana koji nas pitaju za stav“, rekla je Nenezić.

