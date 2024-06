Camaj: Iniciraćemo rezoluciju o stradanju Albanaca u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Poslanici Albanskog foruma podnijeće Skupštini inicijativu o rezoluciji o stradanju albanskog naroda u Crnoj Gori, najavio je poslanik te partije Nikola Camaj.

Camaj je Televiziji E rekao da je riječ o slučajevima od 1915., kada je stradao veliki broj pripadnika albanskog naroda u Crnoj Gori iz, kako je kazao, isključivog razloga zato što su Albanci.

„Od kada su teritorije gdje žive Albanci pripojene Crnpj Gori, kada se Crna Gora formirala počinjeno je dosta tih zlodjela. Negdje od početka 1915. pa završno sa 2016. kada se desio Orlov let. Ono što je najgrublje, mislim da je Barski masakr, gdje je nastradalo oko tri hiljade Albanaca nevinih od jugoslovenskih, odnosno crnogorskih partizana”, rekao je Camaj.

Kako je kazao, postoji i zločin u Hotima 1919. godine, gdje je ubijeno oko 100 Hota, ni za šta, samo zato što su bili Albanci.

“Jednostavni, mislim da se u odnosu na ta pitanja mora odrediti Skupština i da jednostavno idemo naprijed time što ćemo skinuti u rđu sa prošlosti“, naveo je Camaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS