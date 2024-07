Blinken čestitao Dan državnosti Crne Gore

Podgorica, Vašington (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) ohrabrene su napredovanjem Crne Gore na putu pristupanja Evropskoj uniji (EU), poručio je američki državni sekretar Entoni Blinken.

On je, kako je objavljeno na sajtu Ambasade SAD u Podgorici, čestitao 13. jul – Dan državnosti Crne Gore.

“Ohrabreni smo kontinuiranim napredovanjem Crne Gore na putu pristupanja EU i radujemo se što će u budućnosti Crna Gora zauzeti mjesto punopravne članice evropske zajednice”, rekao je Blinken.

Kako je kazao, nastavljanjem unapređenja ekonomskih integracija i demonstriranjem posvećenosti demokratskim vrijednostima, Crna Gora osigurava prosperitetnu budućnost za svoje građane.

“Ponosni smo što je Crna Gora lider u regionu, ispunjavajući cilj izdvajanja dva odsto BDP-a za troškove odbrane u okviru NATO-a i promovišući evroatlantske integracije na cijelom Zapadnom Balkanu. Danas slavimo naše snažno i trajno prijateljstvo”, poručio je Blinken.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS