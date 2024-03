Bilčik: Crna Gora uspjela da potvrdi povjerenje evropskih partnera

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je uspjela da kapitalizuje posvećenost procesu evropskih integracija i potvrdi povjerenje evropskih partnera, kazao je kopredsjedavajući Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) Vladimir Bilčik.

U Strazburu je danas počeo sastanak POSP-a, uz zajedničko predsjedavanje potpredsjednika Skupštine Crne Gore Borisa Pejovića i Bilčika.

Bilčik je, kako je saopšteno iz crnogorske Skupštine, izrazio zadovoljstvo zbog nastavka rada u tom formatu nakon više od dvije godine.

On je istakao da je i to, između ostalog, potvrda postignutih rezultata Crne Gore u prethodnom periodu.

„Crna Gora je uspjela da kapitalizuje posvećenost procesu evropskih integracija i potvrdi povjerenje evropskih partnera“, kazao je Bilčik.

To je, kako se dodaje, otvorilo mogućnost za dalje napredovanje u pristupnim pregovorima.

Komentarišući novonastale geopolitičke okolnosti, Bilčik je pozdravio usklađenost vanjske politike Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), što je potvrda posvećenosti zaštiti evropskih vrijednosti.

On je naglasio da je značajna uloga Skupštine u aktuelnoj fazi pregovora, posebno u dijelu usvajanja zakona neophodnih za dalji napredak Crne Gore u tom procesu.

Pejović je istakao da visoka podrška građana članstvu Crne Gore u EU, ali i apsolutni politički konsenzus parlamentarnih partija, predstavljaju važan preduslov za dalje napredovanje Crne Gore na putu ka Uniji.

On je naglasio rezultate Vlade i Skupštine u prethodnom periodu, ističući rezultate ostvarene u oblasti pravosuđa.

„Imenovanje nosilaca ključnih pravosudnih funkcija, čime je okončano višegodišnje vd stanje, pokazalo je spremnost svih aktera da daju doprinos daljem intenziviranju pristupnih pregovora“, kazao je Pejović.

On je dodao da očekuje da će Crna Gora uskoro ispuniti privremena mjerila u oblasti vladavine prava, i u okviru mađarskog predsjedavanja Savjetom EU, otpočeti fazu privremenog zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

Pejović je naveo i da očekuje da će POSP naredna dva dana biti vrijedan forum za razmjenu stavova o postignutim rezultatima Crne Gore u procesu pregovora, ali i izazovima sa kojima se suočava u cilju ispunjavanja obaveza.

Iz Skupštine su kazali da je prvi radni dan sastanka obilježila rasprava na temu trenutnog stanja u pristupnim pregovorima Crne Gore sa EU, u prisustvu predstavnika Vlade Crne Gore, Savjeta EU, Evropske komisije i Evropske službe za vanjske poslove.

„Poslanci su razmijenili mišljenja u vezi sa pitanjima iz oblasti vladavine prava, sa fokusom na imenovanja u pravosuđu i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ključne novine u oblasti procesa pristupanja predstavili glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović, predsjednica Radne grupe za proširenje u Savjetu Evropske unije (KOELA) Mišel Denef.

Novine su predstavili i Kirsi Pekuri iz Političke jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) i viši savjetnik za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za vanjske poslove Klajv Rambold.

“Pohvaljeni su rezultati koje je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu, te poslate ohrabrujuće poruke za nastavak reformi, prije svega u oblasti vladavine prava, u cilju usvajanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u procesu pristupanja (IBAR)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, uz različite ocjene o ostvarenom na polju reformi u oblasti vladavine prava, na sastanku jistaknuto da proces evropskih integracija treba da predstavlja objektivni presjek stanja unutrašnjih prilika.

Na sastanku je saopšteno da se očekuje preventivno djelovanje političkih aktera kada je to neophodno, a sve u cilju očuvanja evropskih vrijednosti i ispunjavanja glavnog vanjskopolitičkog cilja, oličenog u članstvu Crne Gore u EU.

Rad Parlamentarnog odbora biće nastavljen sjutra raspravom na temu slobode medija i borbe protiv stranog miješanja i dezinformacija, te izjašnjenjem poslanika o predlogu zajedničke deklaracije i preporuka.

