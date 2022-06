Bečić: Razrješenje Đurovića primjer revanšističkog odnosa

Podgorica, (MINA) – Razrješenje načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Milutina Đurovića primjer je primitivnog revanšističkog odnosa prema ljudima koji su stoprocentni profesionalci bez mrlje i primjedbe u karijeri, ocijenio je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

Savjet za odbranu i bezbjednost imenovao je danas brigadnog generala Zorana Lazarevića za načelnika Generalštaba VCG.

Bečić je naveo da razrješenje Đurovića od strane Savjeta za odbranu i bezbjednost, odnosno suštinski, prema njegovim riječima, premijera Dritana Abazovića i predsjednice Skupštine Danijele Đurović, predstavlja klasičan primjer primitivnog revanšističkog odnosa.

“Prema ljudima koji su stoprocentni profesionalci bez mrlje i primjedbe u svojoj karijeri i obavljanju povjerenih zakonskih i ustavnih dužnosti”, dodao je Bečić.

On je u saopštenju istakao da tome u prilog svjedoči i činjenica da u današnjem saopštenju sa sjednice Savjeta nije naveden ni jedan jedini razlog za razrješenje Đurovića.

Bečić je rekao da je sa Đurovićem imao čast da sarađuje kao član Savjeta za odbranu i bezbjednost i kao predsjednik Skupštine.

“Da su i sami svjesni apsolutno neopravdanog razrješenja načelnika Generalštaba generala Đurovića, govori i činjenica da prvi put nijesmo dan uoči sjednice Savjeta imali javnu najavu sjednice i tema koje se planiraju razmatrati na istoj”, naveo je Bečić.

Kako je rekao, primitivna revanšistička potreba je bila da se bez najava ekspresno, bez i jednog razloga razriješi general Đurović.

Bečić je podsjetio da je nakon penzionisanja prethodnog načelnika Đurović imenovan za načelnika Generalštaba prije nešto više od godinu, na maratonskoj sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost koja je trajala praktično čitav dan.

Prema njegovim riječima, nije tajna da se i danas i ranije predsjednik države Milo Đukanović zalagao i predlagao generala Lazarevića za načelnika Generalštaba.

“Međutim, uz uvažavanje svih generala i mogućih smatrao sam da ipak general Đurović treba biti načelnik Generalštaba što je na kraju konsenzusom, odnosno odlukom Savjeta i prihvaćeno”, istakao je Bečić.

Kako je dodao Bečić, Đukanović je i danas, kao i ranije na istim pozicijama i zalaganjima i to je legitimno, ali je porazno da je general Đurović bez i jednog razloga smijenjen glasovima predsjednicom Đurović i Abazovića.

“A samo da jedno od njih dvoje nije glasalo za razrjesenje, general Đurović ne bi mogao biti razriješen sa mjesta načelnika Generalštaba jer se odluke donose konsenzusom”, rekao je Bečić.

Naprotiv, kako je kazao, Abazović i Đurović su prvo glasali za razrješenje, a zatim podržali predlog suštinski Đukanovića da se general Lazarević imenuje za novog načelnika Generalštaba.

“Takvim odnosom Abazovića i Đurović je jasno potvrđeno da sva moć stanuje u rukama Đukanovića i da su oni zapravo samo dizači ruku i izvođači njegovih planova”, smatra Bečić.

Bečić je zahvalio Đuroviću na profesionalnom i časnom držanju i odnosu kojim je pokazao da VCG može i mora biti iznad bilo koje partije i da se njome može i mora rukovoditi profesionalno, jednako i bez diskriminacije prema bilo kome.

On je poručio da Đurović zbog toga i uživa veliko povjerenje i ugled u domaćim i međunarodnim krugovima.

