Bečić: Multikulturalnost i multikonfesionalnost simbol Berana

Podgorica, (MINA) – Multikulturalnost i multikonfesionalnost oduvijek su bili simbol Berana, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić.

Bečić je čestitao 21. jul – Dan opštine Berane, predsjedniku Skupštine Opštine Milunu Rmušu, odbornicima, drugim lokalnim funkcionerima i građanima.

“Odvažni Vasojevići su, još od antifašističke borbe, pokazali da snagom istrajnosti, dosljednosti i nepokolebljivosti, mogu odgovoriti na sve izazove i odbraniti svoju opštinu od bilo koje ideje koja bi narušila građanske i demokratske principe na kojima počiva naša zemlja”, naveo je Bečić.

On je istakao da su multikulturalnost i multikonfesionalnost oduvijek bili simbol Berana, njegove kulture i naslijeđa.

“Opština Berane je jedna od najvećih potencijala sjeverne regije Crne Gore, Limska dolina okružena jednim od naših mnogobrojnih dragulja, planinom Bjelasicom, i moramo raditi na valorizaciji svih njenih kapaciteta, u cilju bržeg razvoja, privlačenja investicija i snažnih ulaganja”, naveo je Bečić.

Kako je rekao, Berane, dinamičnim infrastrukturnim razvojem, posebno u oblasti saobraćajnog povezivanja, postaje sve privlačnija destinacija, kako za život, tako i za ekonomski razvoj.

“U želji da zajedno nastavimo da jačamo identitet Berana i stvaramo kvalitetniju budućnost i nadu da će Berane nedvosmisleno ostati opština koja govori jezikom dogovora i date riječi, koristim priliku da Vam još jednom uputim čestitke povodom Dana opštine”, poručio je Bečić.

