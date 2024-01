Anušić: Sastanak otkazan zbog Krapovićevih izjava o ploči u Morinju i brodu Jadran

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić saopštio je da je sastanak sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem otkazao zbog njegovih izjava o ploči u Morinju i brodu Jadran.

Krapović i Anušić trebalo je da se sastanu danas u Tivtu, u okviru obilježavanja Dana hrvatskog naroda u Crnoj Gori.

“Sastanak s crnogorskim ministrom odbrane Draganom Krapovićem otkazao sam zbog njegovih izjava i o ploči u Morinju i o brodu Jadran”, naveo je Anušić na Fejsbuku /Facebook/.

On je istakao da stavovi Krapovića, koje je proteklih dana iznio u medijima, ne ostavljaju prostor za razgovor i potpuno odudaraju od stavova Hrvatske i istorijskih činjenica.

Krapović je u četvrtak, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da shodno potpisanim sporazumima nakon disolucije Jugoslavije, Hrvatska nema pravo da traži školski brod “Jadran” i da nisu spremni da pregovaraju o vlasništvu.

On je, govoreći o ploči u bivšem vojnom logoru Morinj, kazao da je ploča postavljena na pogrešan način i da natpis ne odgovara činjenicama i da ta ploča treba da bude zamijenjena drugom sa adekvatnim tekstom.

