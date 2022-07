Agresija Rusije na Ukrajinu mogla bi da ubrza pristupanje EU

Podgorica, (MINA) – Agresija Rusije na Ukrajinu mogla bi da pogura Evropsku uniju (EU) da učvrsti partnerstvo sa onim državama čija je vanjska politika usklađena sa politikom EU i ubrza njihovo pristupanje Uniji, ocijenila je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marović je učestvovala na Forumu o globalnom ekonomskom uticaju agresije na Ukrajinu, koji je održan u Istanbulu.

Marović je kazala da će Crna Gora pomoći Ukrajini i dok traje agresija i po završetku.

“Danas smo ovdje da pokažemo svijetu, a posebno Ukrajini, da smo tu da pomognemo Ukrajincima ne samo sada, dok traje agresija, već i po njenom završetku, u rekonstrukciji i podizanju Ukrajine na noge”, kazala je Marović.

Govoreći na otvaranju Foruma, Marović je kazala da je agresija Rusije na Ukrajinu dovela do brojnih civilnih žrtava, uništenja infrastrukture, ali i primorala ljude da napuste svoje domove tražeći pomoć, zaštitu i prije svega bezbjednost.

Podsjetila je da je, prema zvaničnim podacima agencija Ujedinjenih nacija, širom Evrope evidentirano više od 5,8 miliona izbjeglica iz Ukrajine, dok se procjenjuje da je više od 7,1 miliona ljudi interno raseljeno u Ukrajini.

Marović je, kako se navodi, učestvovala i na panelu “Razumijevanje nove globalne ekonomske stvarnosti”.

Navodi se da su na panelu učesnici razmijenili mišljenje u vezi sa prevazilaženjem izazova koje su posljedica agresije Rusije na Ukrajinu i koje se održavaju na svjetsku ekonomiju u pogledu sporijeg rasta i brže inflacije, rasta cijena proizvoda, povećanja nezaposlenosti i smanjenja povjerenja investitora.

“Ona je istakla da, osim dubokih humanitarnih posljedica, agresija na Ukrajinu ima i dugoročne negativne ekonomske efekte, te da će najveći teret krize osjetiti tržišta i zemlje u razvoju, poput onih na Zapadnom Balkanu”, kaže se u saopštenju.

U tom kontekstu, Marović je kazala da je u aktuelnim geopolitičkim okolnostima, uloga EU i politike proširenja postala veoma važna za ukupnu stabilnost i prosperitet Evrope.

Ona je dodala i da je posljednje istraživanje javnog mnjenja u EU pokazalo da 74 odsto građana EU podržava proširenje, što je značajno povećanje u odnosu na predratni odnos prema proširenju.

“Agresija Rusije na Ukrajinu bi mogla da „pogura” EU da učvrsti partnerstvo sa onim zemljama čija je vanjska politika usklađena sa politikom EU i ubrza njihovo pristupanje Uniji”, ocijenila je Marović.

Prema njenim riječima, Crna Gora je definitivno među tim državama i može se pohvaliti stoprocentnom usklađenošću sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

To, kako je rekla Marović, nije uvijek bila laka odluka i imala je posljedice na crnogorsku ekonomiju, prije svega na turističku privredu.

“Međutim, polazeći od toga da je naš cilj pristupanje EU, Crna Gora nastavlja da slijedi svoju evropsku agendu i usklađuje se sa vrijednostima i odlukama EU”, zaključila je Marović.

