Adžić: Spajić nastavlja sa kršenjem zakona

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić, imenovanjem Predraga Burića za generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), nastavlja sa kršenjem zakona, ocijenio je poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić.

Adžić je naveo da nijesu sprovedene sve propisane procedure iz člana 27a Zakona o ANB-u i procedure koje su predviđene podzakonskim aktima Agencije za prijem kandidata.

On je u saopštenju dodao da je imenovanjem Burića želja Vlade očigledno bila da preduhitre odluku Upravnog suda o nezakonitom razrješenju Artana Kurtija sa pozicije generalnog inspektora ANB-a.

“Da se priča o meritokratiji razbila u paramparčad, pokazuje i današnje imenovanje Burića koji je dugogodišnji prijatelj Spajićevog ujaka Sretena Kankaraša, koji ima najveću ulogu u postavljanju kadrova po crnogorskim institucijama, a naročito u sektoru bezbjednosti”, zaključio je Adžić.

