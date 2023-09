Abazović: Vrijednosti koje baštinimo veličaju Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Vrijednosti koje Crna Gora baštini, poput multikulturalizma i dobrosusjedskih odnosa, veličaju je kao državu, bez obzira na broj stanovnika, poručio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u sjedištu Američko-jevrejskog komiteta na čelu sa Majklom Tihnorom, pred predstavnicima brojnih saveznih država govorio o trenutnim političkim i društvenim prilikama i šansama u Crnoj Gori.

On je istakao da Crna Gora prema jevrejskoj zajednici ima tradicionalno dobar i prijateljski odnos.

“Bez obzira na broj stanovnika, vrijednosti koje baštinimo su te koje nas veličaju kao zemlju, poput multikulturalizma i dobrosusjedskih odnosa gdje je Crna Gora najbolja u regionu”, naglasio je Abazović.

On je, govoreći o odnosima sa Izraelom, kazao da je ta država značajan turistički marker za Crnu Goru, dodajući da će ove godine biti ostvareno oko 600 avionskih operacija između Crne Gore i Izraela.

Abazović je istakao značaj koji strane direktne investicije iz Izraela imaju za Crnu Goru.

On je naveo da su skorije realizovane investicije označile novi početak odnosa dvije države.

Abazović je kazao da su Sjedinjene Američke Države (SAD) najznačajniji spoljnopolitički partner Crne Gore i da je crnogorska spoljna politika stoprocentno usaglašena sa SAD i Evropskom unijom.

On je pozvao organizaciju Američko-jevrejskog komiteta da jedan od svjetskih foruma koji organizuju bude u Crnoj Gori.

