Kunčer osmi u Austriji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Filip Kunčer kao osmoplasirani završio je drugu trku novog šampionata Reno klio ESET kupa, koja je vožena na Red bul ringu u Austriji.

Na startu šampionata osvojio je šesto mjesto u Mađarskoj.

U prvoj trci, u petom krugu, na najbržem pravcu blokirali su mu točkovi, što je rezultiralo izlijetanjem sa staze i padom sa četvrtog na 15. mjesta.

Sa te pozicije i startovao u drugoj trci, koju je u ukupnom vremenu završio sa osmim rezultatom.

“Uprkos jakoj konkurenciji, Kunčer je pokazao svoje umijeće na auto trkama i osvojio važne bodove u veoma zahtjevnom šampionatu”, saopšteno je iz jegovog tima.

Naredni trkački vikend zakazan je za dvije sedmice na Slovakia ringu, od 7. do 9. juna.

