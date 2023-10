Abazović u ponedjeljak na Samitu lidera Berlinskog procesa

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović učestvovaće na Samitu lidera Berlinskog procesa, koji će u ponedjeljak biti održan u Tirani.

Abazovića je na samit, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, povao albanski premijer Edi Rama.

Rama je u pismu Abazoviću naveo da se raduje što će imati priliku da sagledaju napredak, izazove i izglede regionalne integracije na Zapadnom Balkanu u vremenima punim izazova.

“U ovom kritičnom trenutku za evropsku bezbjednost, naše uvjerenje je da Zapadni Balkan mora biti podržan i pozvan da iskoristi evropske mehanizme i programe koji su ključni za evropsku stratešku autonomiju na globalnoj sceni”, navodi se u pismu Rame.

On je pozvao Abazovića da zajedno otvore Evropski koledž u Tirani.

Rama je kazao da je to institucija koja je nastala da bi stvorila novi kadar evropejaca i koja je važan orijentir na evropskom putu regiona, a čija je rektorka bivša Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Federika Mogerini.

Osim lidera država Zapadnog Balkana i njemačkog kancelara Olafa Šolca, samitu će učestvovati i predsjednik Francuske Emanuel Makron, kao i predsjednici Evropske komisije Ursula fon der Lajen i Evropskog savjeta Šarl Mišel.

