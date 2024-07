Abazović: Spajić u akciji sa Mandićem odlučio da ne bude održan Premijerski sat

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine posvećena Premijerskom satu mogla je da bude održana danas, jer su postojali svi uslovi za to, kazao je lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović i istakao da je, osim parlamenta, danas ponižena i Bošnjačka stranka (BS).

Abazović je novinarima u Skupštini rekao da je Spajić prvo tražio da se odlože kontrolna saslušanja na dva odbora – za bezbjednost i odbranu i ekonomiju, finansije i budžet.

“Da bi u koordinisanoj akciji sa predsjednikom Skupštine, dok je boravio u Skupštini, odlučio da Premijerski sat ne bude održan”, kazao je Abazović.

Kako je naveo, žao mu je što se Mandić “pravi” da ne zna pravila, iako ima dugi poslanički staž.

“Zna se šta su plenarne sjednice i šta su sjednice Odbora. I do sada se dešavalo da sjednice odbora traju dok su prenarne sjednice i postojali su svi uslovi da danas bude održan Premijerski sat i da Spajić da šture i nekvalitetne odgovore na pitanja koja muče građane”, rekao je Abazović.

On je ocijenio da je danas, osim Skupštine, najviše ponižena BS.

“Prvo je na Ustavnom odboru odbijena kandidatkinja bošnjačke nacionalnosti od Pokreta Evropa sad, Nove srpske demokratije i Demokrata, a kasnije se sve svalilo na predsjednika Odbora za ekonomiju”, kazao je Abazović.

On smatra da desno-populistička opcija koja je zavladala Crnom Gorom pokzuje da ima samo jedan cilj – da se Crna Gora baci na koljena i da se ponize njene institucije.

Abazović je rekao da mu nije drago što je sjednica Odbora za bezbjednost bila zatvorena za javnost.

„I na taj način da se izbjegne da se govori o rasulu u sektoru bezbjednosti“, kazao je Abazović i istakao da je kulminacija svega novo “bježanje” sa Premijerskog sata.

On je poručio da država nikada nije imala na čelu „ovakve prevarante i ljude kojima ništa je sveto i koji imaju samo agendu da sve upropaste i pobjegnu iz Crne Gore”.

“Ja sam siguran da će pravi odgovor dobiti 29. septembra u Podgorici, a onda i u cijeloj Crnoj Gori. Mislim da je pravo vrijeme da se pristojna alternativa okupi i da građanska i evropska Crna Gora dobije predstavnike koji će raditi u skladu sa Ustavnom, zakonima i poslovnicima”, poručio je Abazović.

