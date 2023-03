Abazović pozdravio odluku o kontrolnom saslušanju

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović pozdravio je odluku skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da otvori kontrolno saslušanje u vezi ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obaviće 11. aprila kontrolno saslušanje predstavnike Vlade i tužilaštava, povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

“Zahvaljujem se predsjedniku Odbora Momu Koprivici i radujem se prilici da, zajedno sa kolegom Filipom Adžićem, poslanicima i svim relevantnim institucijama dođemo do odgovora na ova otvorena pitanja o povezanosti bivšeg režima sa kriminalnim klanovima”, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

