Abazović: Dugoročno stabilan region u interesu članica A5

Podgorica, (MINA) – Interes članica Američko-jadranske povelje (A5) je dugoročno stabilan i prosperitetan region, a evropska i evroatlantska integracija, kao i jačanje regionalne saradnje, najbolji su garant za postizanje tih ciljeva, rekao je premijer Dritan Abazović.

Sastanak A5 održava se danas u Podgorici, čime se završava crnogorsko predsjedavanje tom regionalnom inicijativom, dok predsjedavanje za narednu godinu preuzima Sjeverna Makedonija.

Abazović je na konferenciji za novinare rekao da je ove godine, u okviru crnogorskog predsjedavanja inicijativom, održano više od 15 sastanaka na visokom i radnom nivou koji su pomogli u daljoj analizi bezbjednosne i političke situacije u regionu.

Prema njegovim riječima, bliska saradnja u okviru A5 svakog dana postaje sve značajnija zbog suočavanja sa novim globalnim prijetnjama.

Abazović je poručio da je Crna Gora posvećena promovisanju evroatlantskih aspiracija regiona, razmjeni iskustava i jačanju vojne i odbrambene saradnje.

“Interes koji dijele članice A5 je dugoročno stabilan i prosperitetan region, a evropska i evroatlantska integracija, kao i jačanje regionalne saradnje, najbolji su garant za postizanje tih ciljeva”, rekao je Abazović.

Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije, Bujar Osmani, rekao je da se region, uprkos evidentnom napretku u posljednje dvije decenije, još suočava sa brojnim izazovima, koji su pogoršani usljed ekonomske krize, malignog uticaja trećih zemalja, migracija, pandemije koronavirusa ali i posljedica ruske agresije na Ukrajinu.

“Danas, u vremenu kada se Evropa suočava sa ratom na sopstvenoj teritoriji, prisustvo NATO-a i Evropske unije u našem regionu predstavlja najbitniji bezbjednosni mehanizam u ovom dijelu kontinenta”, kazao je Osmani.

On je rekao da je A5 jedinstvena platforma saradnje koja, uz zemlje regiona, uključuje Sjedinjene Američke Države (SAD), kao strateškog partnera.

Kako je naveo, A5 ima veliku ulogu u procesu evroatlantskih integracija regiona.

“Sjeverna Makedonija već preduzima inicijativu u pogledu dalje revitalizacije Povelje. Cilj je, ne samo da se ojača, već da A5 dobije adekvatnu ulogu u regionu, kroz novi strateški koncept i novi narativ, kako bi se uslovi i misija Povelje prilagodili novim okolnostima u kojima se region nalazi”, kazao je Osmani.

