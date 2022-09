Abazović čestitao Tras

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović uputio je čestitku Liz Tras, koja je danas izabrana za novu premijerku Velike Britanije.

Tras, koja je pobijedila Rišija Sunaka u trci za lidera vladajuće Konzervativne stranke, preuzeće dužnost sjutra.

“Čestitam Liz Tras, koja je izabrana da bude naredna premijerka Velike Britanije. Zajedno se suočavamo sa mnogim izazovima – klimatskim promjenama, ekonomijom i ruskom invazijom na Ukrajinu”, kazao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je istakao da se raduje dodatnom jačanju odnosa Crne Gore i Velike Britanije.

