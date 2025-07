Alabbar: Sigurno dolazim u Crnu Goru

Dubai, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) sigurno će investirati u Crnu Goru, saopštio je njen vlasnik Mohamed Alabbar i dodao da istražuje crnogorsku obalu, ali i planinska skijališta, te da bi volio da izgradi dobar ljetnji rizort.

„Vaša zemlja je veoma zanimljiva i moram da poslujem sa njom. Stvoriću nešto što je toliko lijepo da će ljudi reći: vau, ovaj Mohamed iz Dubaija – on je bio dobar čovjek“, rekao je Alabbar u razgovoru sa crnogorskim novinarima, tokom njihove posjete Emiratima.

On je dodao da Crna Gora ima nevjerovatan potencijal, ali i prostor za napredak, te obećao da će pokušati da uradi dobar posao.

„Crna Gora je netaknuta, ima nevjerovatan potencijal, prelijepe ljude i zemlju, bilo da je u pitanju obala ili planine. Osim toga, naravno, nalazi se u Evropi. I ono što shvatam jeste da je Crna Gora potcijenjena“, kazao je Alabbar, koji je i osnivač i izvršni direktor kompanija Emaar Properties.

On je poručio da u Crnoj Gori ima prostora za napredak, kao i da mu se sviđaju neke od promjena koje se dešavaju u zemlji.

„Sada razmatram nekoliko mogućnosti. Ako se nešto desi i ako dobijem priliku – obećavam vam, pokušaću da uradim dobar posao“, rekao je Alabbar.

Na pitanje kako se rodila ideja da Crna Gora bude jedna od destinacija ukoju će investirati, on je odgovorio da se to desilo nakon što je sagledao podatke o njoj i pomislio da sve to može biti bolje.

„Kada sam pogledao obalu, veličinu zemlje i populacije, veličinu bruto domaćeg proizvoda (BDP) i udio turizma, rekao sam: ovo može ići mnogo dalje. Sagledao sam nivo plata i hotelske cijene u određenim oblastima. Na primjer, 120 EUR za dan na moru – pa ne možete biti na plaži za 120 EUR, trebalo bi da bude 400 EUR. Dakle, ima tu mnogo da se uradi, ali to nije pitanje novca“, saopštio je Alabbar.

On je dodao da se radi o napretku društva i kretanju naprijed.

„Radi se o ponosu stanovništva kada mu ekonomija napreduje. Gledao sam vaše podatke. Inače, bili smo tamo prije 20 godina – Dubai je bio takav“, rekao je Alabbar.

On je naveo i da bi za njega kao stranca, koji dolazi da ulaže u neku državu, bilo dobro da investira zajedno sa lokalnim stanovništvom, ali i da nije imao nikog određenog na umu.

„Vjerujem da znate ili ste primijetili da u Dubaiju imam oko 40 hiljada akcionara u svojoj kompaniji, a u Egiptu blizu 11 hiljada. Dakle, u bilo kom gradu da imam svoj projekat, volio bih da pozovem lokalne biznismene da mi se pridruže“, objasnio je Alabbar.

On je, na pitanje da li se plaža u Ulcinju koju je zakupio priprema za predstojeću sezonu, odgovorio da će je najvjerovatnije preuzeti neki operater.

„Mislim da sada razgovaramo sa nekim, da se nešto trenutno dešava sa tom jednom preostalom plažom. Najvjerovatnije će je neki operater preuzeti. Mislim da se upravo sada nešto radi po tom pitanju“, saopštio je Alabbar.

Na pitanje da li razmatra eventualne investicije u Buljaricu, on je odgovorio da istražuje cijelu obalu.

„Takođe, istražujem i planinska skijališta. Zaista bih volio da izgradim dobar ljetnji rizort u Crnoj Gori“, rekao je Alabbar i dodao da se nada da će možda pronaći nešto u naredna tri mjeseca ili bar naznaku da bi moglo nešto da se uradi.

On je kazao da nije razočaran odnosom prema njemu i navodima dijela nevladinog sektora u Crnoj Gori da „pere novac“.

„Nijesam razočaran. Ono što je u potpunosti promijenilo moje gledanje na tu situaciju jeste to što, kada sam drugi, treći put otišao u Crnu Goru i šetao ulicama, ljudi su me prepoznali, bili su ljubazni, dočekivali su me, govorili mi: nadam se da ćete ostati duže i da ćete nešto uraditi u našoj zemlji. Ja sam veoma emotivan čovjek i rekao sam: uradiću nešto u ovoj zemlji“, saopštio je Alabbar.

On je naveo da ne brine ukoliko ljudi sumnjaju u vezi sa bilo čim što radi, jer na to imaju puno pravo, ali da bi prvo trebalo sve da provjere.

„Prvo me provjerite, nemojte samo negativno pričati. Istražite. Dobra vijest je da mislim da su ostale tek samo dvije, tri osobe koje o meni govore negativno. Većina ljudi u Crnoj Gori je bila ljubazna, prijatno su me dočekali i uzbuđeni su. To je za mene veliki podstrek i nadam se da ih neću iznevjeriti“, poručio je Alabbar.

On je kazao da nema savjet za buduće investitore ili Vladu kada je riječ o najavama velikih investicija u Crnu Goru.

„Nemam savjet ni za koga. Mislim da je to bila moja stvar. Moram da upravljam svojim poslom i sve što mogu da vam kažem je da sam zaista uzbuđen što me ljudi dočekuju. Zato ozbiljno tražim prilike i uradiću nešto u Crnoj Gori. Obećavam vam, uradiću to. Uz to, znate, dobijam mnogo predloga iz mnogih gradova, od mnogih biznismena. Dakle, svakako bi trebalo da nešto uradim“, rekao je Alabbar.

Kada je riječ o pisanju crnogorskih medija, on smatra da su ga na taj način samo dodatno inspirisali.

Na pitanje o njegovom razvojnom putu i viziji koju je imao, Alabbar je odgovorio da ne zna da li je to bila vizija, ali da misli da su ljudska bića pod uticajem mnogih stvari u životu.

„Mislim da ako nas one lijepo dodirnu, to je blagoslov. Cijelog svog života gledam velike, prelijepe zemlje i predjele, i divim im se. Pretpostavljam da sam duboko u sebi upravo to govorio: hoće li moj narod tako živjeti? Može li se to desiti u mom gradu, u mom mjestu? To je bila samo misao. Kako sam bivao stariji i mogao da idem naprijed, pokušao sam jednu stvar i onda se ona ostvarila“, saopštio je Alabbar.

On je podsjetio da je na tom putu imao pomoć Vlade i ljudi koji su mu vjerovali.

„Dakle, postoji mnogo elemenata, i Bog je bio tu. A onda je to postala navika – da mislim da mi kao ljudska bića želimo da živimo lijep život“, rekao je Alabbar.

On je dodao da je uz pomoć dobrih ljudi, porodice i prijatelja realizovao i projekat gradnje najvišeg arhitektonskog zdanja na svijetu – Burj Khalife.

„Ne znam da li postoji tajna, ali definitivno kada sam bio mlad, vjerovatno sam bio uplašen. Nijesam mislio da mogu išta od ovoga da uradim, ali se to desilo postepeno, uz pomoć dobrih ljudi, porodice, prijatelja i onih sa kojima radim. Ako ste na pravom mjestu – a morate biti na pravom mjestu, naravno – onda kažete: mogu biti hrabar. Baš kao kada je njegovo visočanstvo željelo da izgradim Burj Khalifu“, saopštio je Alabbar.

On je podsjetio da je prvobitno projektovao zgradu od 90 spratova.

„Međutim, njegova vizija je bila toliko velika. Rekao je: ne, to se neće desiti. Ako nije više od bilo čega drugog na svijetu – ne dolazi mi, ne želim da te vidim. Dakle, imaš i vođu koji ti pomaže da ideš naprijed. I zaista mislim da to dugujemo našim porodicama, društvu, zemlji, komšijama i prijateljima – da treba da pomažemo jedni drugima da idemo naprijed na mnogo, mnogo načina“, rekao je Alabbar.

On smatra da je za uspjeh neophodno voljeti ono što se radi, kao i da on ima odličan poslovni tim.

„Ne znam da li baš svi vole da rade sa mnom, jer nijesam lak šef. Brz sam, zahtijevam kvalitet, dobar dizajn, dobru korisničku podršku, jednom riječju sve. Uvijek govorim svojim zaposlenima da moraju biti kao umjetnici. Kada radimo na razvoju, moramo znati puteve, pejzaže, igrališta, muziku, umjetnost, hranu, osvjetljenje, hotele, kupovinu, velnes, fontane, operske kuće i vatromete. Morate znati sve. Mislim da ako ste zaljubljeni u ono što radite, lako je sve naučiti. Ali ako ne volite ono što radite – ne ide“, kazao je Alabbar.

On je saopštio da njegov tim čine mladi ljudi, a da je on učio iz grešaka koje je napravio.

„Istovremeno mislim da je agonija koju nosim u sebi to što sam u mojim godinama pod pritiskom. Ljudi očekuju da radim dobre projekte i da živimo lijep život, uz kvalitet i odgovornost. Čak mi je i Vlada stavila veliki teret, jer mi vjeruje. To je na mene stavilo veliki pritisak – da ne želim nikoga da razočaram. Moram da primijenim najbolju tehnologiju koju imamo“, naveo je Alabbar.

On je dodao da je pod pritiskom da šta god da uradi mora biti još bolje.

Alabbar je kazao da mu je program liderstva u srcu i da bi bilo veoma zanimljivo da ima centa za obuku za tehnologiju i ugostiteljstvo u Crnoj Gori.

„Zato bih zaista volio da to ponovim u svakoj zemlji u kojoj poslujem. Moj tim u Albaniji sada čine profesionalci prve klase, ali smo ih obučavali tri, četiri godine. Moj tim u Srbiji je takođe prva klasa. Dakle, gdje god da idemo – ljude koje dovodimo u naš tim obučavamo. Dovodimo ih u Dubai, vodimo ih u druge zemlje“, objasnio je Alabbar.

Na pitanje gdje bi svoju porodicu vodio na odmor u Crnoj Gori, on je odgovorio da bi to bili hladniji krajevi.

„Moja majka želi da ide u planine. Kao Arapi mi više volimo planine, jer je ljeto veoma vruće kod nas. Dakle, trčimo u hladnije krajeve, i znate – neki od gradova koje sam vidio u Crnoj Gori su samo sat udaljeni od glavnog grada. To je jednostavno nevjerovatna ljepota i ljudi“, kazao je Alabbar.

On je dodao da bi svoga unuka i uopšte mlade ljude savjetovao da budu pozitivni i hrabri.„Rekao bih mu da, ako ga Bog podari pozitivnim, otvorenim umom, da samo vrijedno radi i bude iskren u vezi sa onim što radi. Praviće sigurno greške, ali da uvijek ide naprijed jer se svijet razvija. Smatram da naše društvo, zemlje, gradovi i građani – svi imamo dužnost da idemo naprijed. U suprotnom ćemo zaostati“, rekao je Alabbar.

On je poručio da se mora biti ukorak sa svijetom.

„Zaista mislim da je to postala moja navika u načinu na koji poslujem. Probao sam to u mnogim drugim gradovima i dobro je funkcionisalo. Dakle, to je zaista dobra formula. Zato – budite pozitivni. Radite zaista naporno. Budite iskreni u vezi sa onim što radite. I morate biti hrabri“, zaključio je Alabbar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS