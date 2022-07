Politička stabilizacija preduslov za nastavak reformi

Podgorica, (MINA) – Stabilizacija političkih prilika u Crnoj Gori preduslov je za nastavak reformi u ključnim oblastima, ocijenjeno je na sastanku šefova diplomatije Crne Gore i Italije Ranka Krivokapića i Luiđija di Maja.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić je istakao da kao poseban znak prijateljstva doživljavaju to što posjeta nije otkazana na nivou ministara vanjskih poslova, čime je očuvan kontinuitet susreta na visokom nivou.

“Frekventni kontakti šefova diplomatija Crne Gore i Italije nastavljeni su današnjim sastankom u Farnezini, što je još jedna potvrda visokog stepena povjerenja i razumijevanja između susjeda i saveznika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se kako je na satsnaku ocijenjeno da se odnosi dvije države temelje na evroatlantskim vrijednostima i istorijski potvrđenom prijateljstvu, koje bi dobilo dodatan simbol izgradnjom spomenika crnogorskoj vojsci u Gaeti.

“Tokom susreta je istaknuta bezrezervna podrška Italije evropskom putu Crne Gore, uz ocjenu da je stabilizovanje političkih prilika preduslov za nastavak reformi u ključnim oblastima”, naveli su iz MVP.

U tome, kako je saopšteno, Crna Gora može računati na pomoć italijanskih prijatelja, kako na političkom, tako i na ekspertskom nivou.

“Govoreći o unapređenju ekonomskih odnosa, šefovi diplomatija su se saglasili da bi što prije trebalo pristupiti aktivnostima na izgradnji drugog podmorskog kabla, čime će se ojačati energetski most između Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana, te doprinijeti efikasnosti i održivosti crnogorskog elektroenergetskog sistema”, kazali su iz MVP.

Krivokapić je, kako se navodi, prenio podršku Crne Gore kandidaturi Rima za domaćina svjetske izložbe EXPO 2030. na temu „Horizontalni grad – urbana regeneracija i civilno društvo“.

“Ministri su razgovarali o mogućnosti aktiviranja istorijski potvrđene linije Bar-Bari i spremnosti da ITA Airways reaktivira redovnu liniju Podgorica-Rim, kao i o stipendijama za crnogorske studente u Italiji”, rekli su iz MVP.

Kako je saopšteno, Krivokapić je razgovarao i sa predsjedicom Odbora sa vanjske poslove u Senatu, Stefanijom Kraksi, kćerkom dugogodišnjeg premijera Italije, koja je iskazala ličnu posvećenost bržoj integraciji Crne Gore u EU.

“Krivokapić je ukazao na potencijale „mare nostrum” – našeg Jadranskog mora, apostrofirajući značaj još snažnijeg prisustva Italije na Zapadnom Balkanu, kako bi se iskoristili ogromni potencijali za saradnju”, kaže se u saopštenju.

