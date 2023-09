Policija nema pristup i ne obezbjeđuje depo Višeg suda

Podgorica, (MINA) – Službenici Odsjeka za obezbjeđenje objekata i diplomatsko – konzularnih predstavništava nemaju pristup prostorijama depoa Višeg suda, niti ga obezbjeđuju, saopšteno je iz Uprave policije.

Funkcioner Evrope sad Vasilija Čarapića kazao je ranije da je Uprava policije primarno odgovorna za propust oko iskopavanja tunela ispod zgrade Višeg suda.

Iz Uprave policije su u reagovanju naveli da službenici Odsjeka za obezbjeđenje objekata i diplomatsko – konzularnih predstavništava, a koji su angažovani da unutar objekta stvore uslove za bezbjedan i nesmetan rad unutar zgrade Višeg suda, ne obezbjeđuju depo, niti imaju pristup prostorijama i ključevima od te prostorije.

„Službenici Uprave policije obezbjeđuju unutrašnjost pravosudnih organa u Njegoševoj ulici u Podgorici, u cilju stvaranja nesmetanih uslova za rad i bezbjednog boravka štićenih ličnosti, prvenstveno iz razloga što je u toj zgradi sjedište predsjednice Vrhovnog suda, koja je po Odluci Vlade štićena ličnost“, istakli su iz policije.

Oni su podsjetili da izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima iz opisa policijskih poslova izbrisane odredbe koje se odnose na obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad sudova, državnog tužilaštva i održavanja reda u tim organima.

„Takođe, u smislu prelaznog zakonskog rješenja, članom 58 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim je dodat i član 125b zakona, propisano je da će uslove za nesmetan rad sudova, državnog tužilaštva i održavanja reda u tim organima obezbjeđivati policija do 1. jula 2015. godine“, pojašnjava se u saopštenju.

Iz Uprave policije su napomenuli da u posebnoj glavi Zakona o sudovima članovi 68-73 propisuju šta obuhvataju poslovi obezbjeđenja lica, imovine i objekata sudova, ko ih i na koji način obavlja.

Kako su dodali, članom 95 pomenutog zakona propisano je da će ti poslovi početi da se obavljaju od 1. jula 2015. godine.

Iz policije su naveli da Zakon o državnom tužilaštvu takođe reguliše poslove obezbjeđenja njihovih objekata i prostorija na način kako se obezbjeđuju i sudovi.

„Poslove obezbjeđenja lica, imovine i objekata sudova vrše zaposleni u sudu ili tužilaštvu na poslovima obezbjeđenja ili pravna lica ovlašćena za obavljanje poslova zaštite i obezbjeđenja“, pojašnjava se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da su, s obzirom na navedenu izmjenu normativnog okvira, više puta inicirali sastanke u cilju implementacije zakonskih normi uz predloge da se prestane sa obezbjeđivanjem svih tužilačkih i pravosudnih organa na teritoriji Crne Gore, te da se u konačnom formira sudska policija shodno navedenim odredbama.

Prema njihovim riječima, iako su stvoreni zakonski preduslovi za formiranje sudske policije, nadležne institucije do danas nisu implementirale zakonske odredbe iz tačke 1.

„A Uprava policije nije prestala da fizičkim prisustvom unutar objekata i uz upotrebu tehničkih sredstava, samo obezbjeđuje uslove za nesmetan rad sudova i tužilaštava, kao organ čiji je osnovni posao zaštita života i lične bezbjednosti građana i imovine iako u propisima kojima se uređuju policijski poslovi, nije eksplicitno navedeno i obezbjeđivanje pravosudnih organa“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da službenici policije fizičkim prisustvom obezbjeđuju uslove za nesmetan rad 19 sudskih i 15 tužilačkih objekata na teritoriji Crne Gore.

„Na obavljanju ovih poslova i zadataka, sa ciljem obezbjeđenja uslova za rad u sudnicama i tužilaštvima, zaštite sudija i tužilaca i održavanja reda tokom suđenja, angažovano je oko 60 pripadnika Uprave policije“, zaključuje se u saopštenju.

