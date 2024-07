Policija dobila 75 novih vozila

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) nabavilo je 75 novih patrolnih vozila koja će omogućiti efikasniji rad policije, saopštio je resorni ministar Danilo Šaranović i najavio da će do kraja naredne sedmice avio-helikopterska jedinica MUP-a na raspolaganju imati dva helikoptera.

On je rekao da su za kratak period detektovali sve izazove sa kojima se suočavaju policijski službenici i da odlučno rješavaju sve nagomilane probleme.

Šaranović je kazao da je, nakon višegodišnje sage, nabavljeno 75 novih patrolnih vozila, uz uštedu od 630 hiljada EUR u odnosu na plan.

“Krajem juna imali smo prvu isporuku vozila, a danas je kompletna isporuka završena, dakle, 35 dana prije ugovorenog roka”, saopštio je Šaranović a konferenciji za novinare ispred MUP-a gdje su predstavljena nova vozila.

On je rekao da su nabavljena 33 vozila za sektor kriminalističke policije, dok je u petak pokrenut i postupak nabavke 23 nova terenska patrolna vozila.

“Na ovaj način naša policija dobija pouzdana i moderna vozila, po najvišim standardima bezbjednosti, koja omogućavaju efikasniji rad i povećanu sigurnost u obavljanju policijskih zadataka”, istakao je Šaranović.

On je saopštio da je pokrenut i postupak nabavke novih policijskih uniformi.

“Vjerujemo da će službenici u najkraćem roku, nakon devet godina, dobiti nove uniforme”, dodao je Spajić.

On je istakao da će do kraja naredne sedmice avio-helikopterska jedinica MUP-a, pored aviona za gašenje požara, na raspolaganju imati i dva helikoptera.

Prema riječima Šaranovića, jedan helikopter je stavljen u operativno stanje i uspješno je učestvovao u višednevnoj vježbi u Beranama, dok će se drugi helikopter pridružiti floti u narednih nekoliko dana.

“Helikopteri će, u cilju poboljšanja bezbjednosti u saobraćaju, nadzirati ključne saobraćajnice u zemlji tokom turističke sezone”, naveo je Šaranović.

On je rekao da su pokrenuli šire konsultacije u cilju implementacije modela koji će riješiti problem kadrovskog deficita službe u narednih nekoliko mjeseci.

“To će podrazmijevati primanje u policijski sastav nekoliko stotina službenika i produženje roka za ostvarivanje uslova za penziju po povlašćenim uslovima”, pojasnio je Šaranović.

On je, u osvrtu na borbu protiv kriminala, zahvalio službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i regionalnih centara bezbjednosti na dananonoćnom radu i postignutim rezultatima.

“Nikada bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala niko ne može osporiti, jer to potvrđuju egzaktne činjenice”, rekao je Šaranović.

On je kazao da hapšenja nekadašnjih nosilaca najviših funkcija u tužilačkoj i policijskoj organizaciji, ali i uspostavljeni sistem provjere integriteta policijskih službenika, jasno govore da više neće biti mjesta kriminalcima među policajcima.

