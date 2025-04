Ivan Kukuličić i Anđela Đuranović najbolji atletičari mitinga

Podgorica, (MINA) – Ivan Kukuličić i Anđela Đuranović najbolji su atletičari međunarodnog mitinga Atletski trofej Montenegro – 2025. u Baru.

Kukuličić, član AK Zeta 2012, do trofeja u bacanju diska došao je hicem od 49,60 metara.

Taj rezultat po IAAF tablicama vrijedi 870 bodova.

Članica barskog kluba Sanja, Đuranović je slavila u skoku u dalj rezultatom 5,79 metara.

Po IAAF tablicama vrijedi 953 boda.

Na takmičenju je nastupilo više od 80 takmičara iz atletskih klubova Nikšić, Tara, Mornar, Zeta 2012, Jedinstvo, Sanja, Lovćen, Cetinje, Milenijum, Rudar, Sparta, Orion.

Nastupili su, osim crnogorskih, atletičari iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Atletičarka Tare Anđelina Lašić ispunila je normu za nastup na Prvenstvu Balkana za juniore u bacanju koplja sa rezultatom 38,73 metra (norma 38,60).

