Zbog prekoračenja brzine uhapšena tri vozača

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je, zahvaljujući presretačima, u poslednjih 48 sati uhapsila tri osobe koje su vozile duplo većim brzinama od dozvoljenih.

Kako je objavila Uprava policije na mreži X, uhapšena je S.A. iz Podgorice koja je vozila brzinom od 149 kilometara na sat (km/h) na putu na kojem je ograničenje 60 km/h.

U objavi se navodi da su uhapšeni B.D. iz Nikšića koji je vozi 165 km/h na putu sa ograničenjem od 80 km/h i B.Lj. iz Srbije koji je na auto-putu vozio brzinom od 176 km/h.

“Učesnici u saobraćaju su bezbjedniji zahvaljujući presretačima”, rekli su iz Uprave policije.

