Zlatna odličja za Miljana Kukuličića i Dijanu Stanišić

Podgorica, (MINA) – Atletičar barskog Mornara Miljan Kukuličić i Dijana Stanišić iz podgoričke Sparte osvojili su zlatna odličja na 22. Prvenstvu Crne Gore na 10.000 metara u Pljevljima.

Kukuličić je trku istrčao za 33 minuta, 17 sekundi i 94 stotinki.

Kao drugoplasirani završio je član barskog Dionisa Branislav Baltić (38:04,29), dok je treći bio Aleksa Maliković iz ulcinjskog Oriona (38:40,95).

Stanišić je u konkurenciji seniorki trijumfofala sa rezultatom 41 minut, šest sekundi i 38 stotinki.

Njena klupska drugarica Andrea Saitaj (43:01,79) bila jer druga, dok je treće vrijeme imala atletičarka podgoričkog Milenijuma Vesna Pavlićević (45:26,63).

Nastupilo je 20 atletičara iz šest atletskih klubova (Dionis, Nikšić, Milenijum, Mornar, Orion i Sparta).

