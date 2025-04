Nikolić: U biračkom spisku Nikšića preko 200 osoba iz Trebinja

Podgorica, (MINA) – Više od 200 osoba iz Trebinja upisano je u birački spisak u Nikšiću, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić i poručio da neće dozvoliti da bude dovedena u pitanje pobjeda opozicije na predstojećim lokalnim izborima.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da u ovom trenutku parlamentarna i lokalna opozicija u Nikšiću ima ubjedljivu pobjedu u tom gradu.

“Nećemo dozvoliti da se raznoraznim mehanizmima pobjeda opozicije dovode u pitanje”, poručio je Nikolić.

On je rekao da je DPS obaviješten da je u državnim i lokalnim upravama i preduzećima krenuo pritisak prema zaposlenima u susret izborima i pozvao sve zaposlene da im se obrate ukoliko se sa takvim pritiscima suoče.

Nikolić najavio da će pravni tim DPS-a tim građanima obezbijediti punu pravnu zaštitu.

On je pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da saopšti koliko su duplih birača iz Republike Srpske i Srbije identifikovali u Nikšiću i Herceg Novom, i koliko su, nelegalno upisanih, uklonili iz biračkog spiska.

“U biračkom spisku Nikšića u ovom trenutku je indefitikovano preko 200 osoba iz Trebinja. Jasno vam je o obimu zloupotrebe”, rekao je Nikolić.

On je kazao da je u Nikšiću na dan izbora najavljena javna priredba “Ostroški polumaraton”, što je, kako je naveo, sporno sa aspekta zakona.

“U tom smislu smo reagovali i obratili se dopisima MUP-u i Državnoj izbornoj komisiji”, rekao je Nikolić, dodajući da je priredba prijavljena u vremenu kada to nije prikladno.

On je istakao da očekuje od MUP da ne odobri priredbu i da uputi organizatora za organizovanje priredbe neki drugi dan.

Nikolić je pozvao građane Nikšića i Herceg Novog da masovno izađu na izbore i, kako je rekao, ne dozvole prekrajanje izborne volje.

