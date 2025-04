Ferstapen nastavio dominaciju na stazi Suzuka

Podgorica, (MINA) – Holanđanin Maks Ferstapen pobjednik je Velike nagrade Japana, treće trke ovogodišnjeg šampionata Formula 1, koja je danas vožena na stazi Suzuka.

Do četvrtog uzastopnog trijumfa u Japanu došao je u vremenu sat, 22 minuta, šest sekundi i 98,3 stotinke.

To je vozaču Red Bula 64. trijumf u karijeri.

Kao drugoplasirani završio je Lando Noris u Meklarenu, dok je pobjednički podijum kompletirao njegov timski kolega Oskar Pjastri.

Kao četvrtoplasirani završio je Šarl Lekler u Ferariju, peti je bio vozač Mercedesa Džordž Rasel, a šesti njegov klupski kolega Andrea Kimi Antoneli.

Noris je zadržao čelnu poziciju na tabeli sa 62 boda i svega jednim više od drugoplasiranog Ferstapena.

Pjastri je treći sa 49 bodova.

Šampionat Formule 1 biće nastavljen narednog vikenda u Bahreinu.

