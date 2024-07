Pojačane kontrole korišćenja bolovanja zaposlenih u vrtićima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) iniciralo je pojačane kontrole privremene spriječenosti za rad zaposlenih u sistemu obrazovanja zbog, kako su saopštili, učestalijeg korišćenja bolovanja tokom ljeta u podgoričkim vrtićima.

Iz MPNI su kazali da su, povodom sve učestalijeg korišćenja bolovanja u toku ljetnja u javnim predškolskim ustanovama u Podgorici, inicirali aktivnosti prema Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

“Kako bi oni, u okviru već preduzetih mjera iz svoje nadležnosti, pojačali kontrolu privremene spriječenosti za rad zaposlenih u sistemu obrazovanja”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, slične aktivnosti biće sprovođene i za zaposlene u ostalim obrazovnim ustanovama, da bi se zloupotreba bolovanja svela na minimum.

“Sve u cilju kvalitetne realizacije vaspitno-obrazovnog procesa i adekvatnog i racionalnog korišćenja budžetskih sredstava”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS