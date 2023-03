Podržaće Milatovića u drugom krugu izbora

Podgorica, (MINA) – Demos će podržati kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora, koji će biti održani 2. aprila, odlučilo je Predsjedništvo te stranke.

Kako je saopšteno iz Demosa, Predsjedništvo je ocijenilo da rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora treba sagledati kao pobjedu Milatovića.

“Ali i političkog bloka koji je 30. avgusta napravio istorijski rezultat diskontinuiteta sa višedecenijskim hibridno-autokratskim režimom”, kaže se u saopštenju.

Zato je, smatraju u Demosu, logično da sve političke snage izborne većine, kao i drugi novi demokratski subjekti, zajedno u drugom krugu podrže Milatovića.

“A Demos se tome pridružuje”, poručili su iz te partije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS