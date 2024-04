Područne jedinice i filijale MUP-a neće raditi naredna dva dana

Podgorica, (MINA) – Područne jedinice i filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) neće raditi naredna dva dana, 1. i 2. maja, osim u hitnim slučajevima, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MUP-a su kazali da će područne jedinice i filijale raditi u petak i ponedjeljak, od osam do 14 sati.

