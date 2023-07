Podrška Vladi čiji su članovi za EU integracije i odnos NATO-a prema Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Podršku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za ulazak u Vladu Crne Gore dobiće oni koji podržavaju, između ostalog, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i jedinstvenu podršku NATO-a Ukrajini, saopšteno iz američke Ambasade u Podgorici.

Iz Ambasade su televiziji Nova M rekli da sa interesovanjem čekaju formiranje nove Vlade u Crnoj Gori.

Kako su ukazali, nedavni predsjednički i parlamentarni izbori naglasili su opredjeljenje crnogorskih građana ka integraciji u EU, euroatlantskim vrijednostima i podršci NATO-u.

“U skladu sa tim, radujemo se saradnji sa vladom čiji članovi podržavaju pristupanje Crne Gore EU, jedinstvenu podršku NATO-a Ukrajini, građansku prirodu države, poštovanje ljudskih prava, unapređenje uslova za rad dinamičnog civilnog društva i teže unapređenju reformi za postizanje tih ciljeva”, poručili su iz Ambasade SAD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS