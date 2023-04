Podrška ulasku Kosova u SE nastavak politike DPS-a

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade da podrži ulazak Kosova u Savjet Evrope (SE) nema veze sa voljom većinske Crne Gore i predstavlja klasični nastavak politike Demokratske partije socijalista (DPS), ocijenili su iz Nove srpske demokratije. Šef Informativne službe Nove srpske demokrtatije (Nova) Petar Drašković kazao je srpski narod u Crnoj Gori snažno osuđuje glasanje vlade Dritana Abazovića za članstvo Kosova u SE. “Takvo drsko ponašanje nema nikakve veze sa voljom većinske Crne Gore. To je klasični nastavak politike Demokratske partije socijalista koja je trebala ostati u ružnoj prošlosti”, naveo je Drašković na Tviteru /Twitter/. Ona je kazao da je vijest, koja se širila Crnom Gorom, da je takvo glasanje dogovoreno sa zvaničnim Beogradom obična laž. “Tako je i bivši režim Mila Đukanovića obavještavao javnost da je Srbija, navodno, učestvovala u montaži lažnog državnog udara. I jedna i druga “istina” su im potpuno iste”, naveo je Drašković.

